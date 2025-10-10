Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 30

Buenos Aires., Un juez federal argentino ordenó ayer 25 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia homónima en el marco de una investigación sobre una supuesta red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la que está implicada Karina Milei, hermana del mandatario Javier Milei y secretaria de la presidencia.

“Causa Andis: nuevos allanamientos”, informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.

El juez federal Sebastián Casanello autorizó los allanamientos que solicitó el fiscal del caso, Franco Picardi, y que atañen tanto a domicilios particulares como a farmacias, trascendió de fuentes que no dieron precisiones, ya que el magistrado reimplantó el secreto de sumario en el expediente judicial. Las medidas fueron requeridas en el marco de una pesquisa judicial por presunto direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo, en un caso que salpica al gobierno de Milei.

La búsqueda apunta a confiscar documentación, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Se trata de ejercer justicia contra el supuesto pago de sobornos en la adquisición de medicamentos en la Andis, dado a conocer a través de una filtración de grabaciones al ex director de ese organismo y amigo del presidente, Diego Spagnuolo.