▲ Peruanos celebraron la noche de ayer frente al Congreso por la destitución de la mandataria. Sobre estas líneas, la investidura de José Jerí como presidente interino. Foto Ap y Afp

Ap, Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 30

Lima. El Congreso de Perú destituyó anoche a la presidenta de facto, Dina Boluarte, por “permanente incapacidad moral”, luego de que los partidos políticos que la protegían en el Parlamento le quitaron durante la jornada su apoyo en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad.

Tras juramentar el titular del Legislativo, José Jerí, del democristiano partido Somos Perú, como nuevo jefe del Ejecutivo, declaró la “guerra a la delincuencia”, para la que “tenemos a nuestra policía nacional, a nuestras fuerzas armadas”, y llamó a la colaboración del Poder Judicial y la fiscalía.

Jerí tiene un historial de denuncias de soborno y ataque sexual a una joven. De ambas causas fue exonerado por falta de pruebas.

Poco después de la 1:30 horas de este viernes, Jerí indicó que encabeza un “gobierno de transición, de empatía y reconciliación nacional”, al llamar a construir acuerdo mínimo, además de encomendarse a Dios para que le dé “sabiduría”.

La vacancia de la presidencia fue decidida con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión. No hubo sufragios en contra, ni abstenciones. Se requerían 87 votos para destituirla.

Frente al Parlamento, manifestantes celebraron con banderas del país y carteles la destitución de la mandataria de 63 años, quien rehusó ejercer su derecho a comparecer, al alegar que no se respetaba su derecho a la defensa y el debido proceso.

Fue citada con menos de una hora de anticipación a las 23:30 horas; luego, por amplia mayoría se aprobaron cuatro propuestas que buscaban destituirla.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 tras suceder al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta. Ese día Castillo intentó disolver el Parlamento, pero el Legislativo contratacó y lo destituyó por “incapacidad moral”. Castillo está detenido de forma provisional mientras es juzgado por presunta rebelión e investigado por corrupción, en lo que el ex mandatario acusó de golpe de Estado.

Fuerza Popular, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, del también ex candidato presidencial Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, anunciaron ayer en la tarde que apoyarían las mociones para la vacancia. Ambos partidos la protegieron desde el inicio el mandato de Boluarte.

Entonces, por la noche se aprobaron cuatro pedidos para votar su remoción.

“Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser vacada esta señora presidenta, merece ser castigada”, sostuvo la legisladora conservadora Norma Yarrow, durante el debate de la moción de censura y previamente a la votación sobre la destitución.

En un pedido de la vacancia se acusó a Boluarte de enriquecimiento ilícito por el presunto uso indebido de relojes de lujo Rolex y también por la matanza de decenas de personas en las protestas de fines 2022 e inicios de 2023, cuando asumió el poder.