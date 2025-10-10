Mundo
Presionará la OTAN a que Rusia termine su guerra en Ucrania
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 29

Washington. El presidente Donald Trump declaró ayer que Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) están “intensificando la presión” para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que sus acercamientos a su par ruso, Vladimir Putin, no lograron un alto el fuego.

Trump sugirió que España sea expulsada de la OTAN debido a su incapacidad para cumplir con el requisito de gasto en defensa de 5 por ciento solicitado por el estadunidense. “No tienen excusa. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”, expuso. El Ejecutivo del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, argumentó, entre otras cosas, que ese dinero sirve para aumentar el Estado de bienestar. La alianza atlántica tiene 32 miembros, y España es de los países con menor inversión en defensa del bloque.

