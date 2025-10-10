Petro insta al diálogo sobre ofensivas en el mar Caribe
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 29
Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso ayer que Qatar sea “mediador” para que Estados Unidos cese su despliegue militar en las aguas del Caribe frente a Venezuela, donde han atacado pequeñas embarcaciones señaladas de traficar drogas.
Petro argumentó que Qatar ha probado ser intermediario fiable en otras situaciones de tensión, por lo que “eso lo hace un buen candidato a mediador ante Wa-shington en aras de que cese la agresión con misiles en el mar Caribe”, indicó en declaraciones realizadas desde Bruselas, donde participa en la segunda edición del Foro Global Gateway y difundidas por la presidencia de Colombia.
Al respecto, un funcionario de la Casa Blanca que no se identificó porque no estaba autorizado a hablar públicamente se limitó a decir a The Associated Press que, a pesar de las diferencias políticas, Estados Unidos considera a Colombia un socio estratégico esencial y sigue comprometido en cooperar estrechamente con el país sudamericano en las prioridades comunes.
El gobierno catarí no hizo comentarios al respecto.
Estados Unidos ha justificado su despliegue militar en aguas del Caribe frente a las costas venezolanas como una forma de atacar a los narcotraficantes. Sus fuerzas han atacado al menos cuatro pequeñas embarcaciones, asegurando que traficaban estupefacientes con destino a Estados Unidos, así como a sus ocupantes, sumando más de 20 muertos. No ha aportado pruebas de las acusaciones. El gobierno de Nicolás Maduro ha dicho de manera reiterada que Venezuela no es un participante clave en el tráfico de drogas a escala global. En tanto, ha buscado incorporar a voluntarios civiles para que se preparen a las filas armadas ante una amenaza de agresión extranjera.
Maduro no ha mencionado una posible mediación de Qatar, pero pidió al papa León XIV que ayudara a mantener la paz en el país sudamericano, por medio de una carta de la que informó el lunes.
Petro ha calificado el ataque a las embarcaciones “de desproporcionado, y su letalidad es un asesinato”, al afirmar que la incautación de drogas se puede realizar con capturas en alta mar.
La víspera, el mandatario colombiano sostuvo tener indicios de que entre las personas a bordo de una lancha atacada había colombianos, sin mostrar pruebas y exigiendo al gobierno estadunidense que revele las identidades de las víctimas mortales.
El gobierno estadunidense rebatió los comentarios de Petro acerca de la presencia de colombianos en la embarcación y quiere que los retire públicamente, indicó a la Ap el funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato.
Petro aseguró que la mayor parte de las drogas que salen de Colombia se transporta por el Pacífico y no por el mar Caribe, un argumento que también ha dado el gobierno de Maduro al criticar el despliegue castrense estadunidense.
El gobierno colombiano y el Clan del Golfo, mayor cártel de narcotráfico vigente en el país, cerraron su primera ronda de negociaciones en septiembre en Qatar para buscar el sometimiento de ese grupo delictivo a la justicia.
Por otro lado, la cancillería de Cuba alertó que la amenaza del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela se incrementa con los recientes anuncios de una nueva fase de combate al tráfico de narcóticos ilegales, que incluiría acciones militares contra “objetivos terrestres”.