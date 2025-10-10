Ap, Xinhua y Sputnik

Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso ayer que Qatar sea “mediador” para que Estados Unidos cese su despliegue militar en las aguas del Caribe frente a Venezuela, donde han atacado pequeñas embarcaciones señaladas de traficar drogas.

Petro argumentó que Qatar ha probado ser intermediario fiable en otras situaciones de tensión, por lo que “eso lo hace un buen candidato a mediador ante Wa-shington en aras de que cese la agresión con misiles en el mar Caribe”, indicó en declaraciones realizadas desde Bruselas, donde participa en la segunda edición del Foro Global Gateway y difundidas por la presidencia de Colombia.

Al respecto, un funcionario de la Casa Blanca que no se identificó porque no estaba autorizado a hablar públicamente se limitó a decir a The Associated Press que, a pesar de las diferencias políticas, Estados Unidos considera a Colombia un socio estratégico esencial y sigue comprometido en cooperar estrechamente con el país sudamericano en las prioridades comunes.

El gobierno catarí no hizo comentarios al respecto.

Estados Unidos ha justificado su despliegue militar en aguas del Caribe frente a las costas venezolanas como una forma de atacar a los narcotraficantes. Sus fuerzas han atacado al menos cuatro pequeñas embarcaciones, asegurando que traficaban estupefacientes con destino a Estados Unidos, así como a sus ocupantes, sumando más de 20 muertos. No ha aportado pruebas de las acusaciones. El gobierno de Nicolás Maduro ha dicho de manera reiterada que Venezuela no es un participante clave en el tráfico de drogas a escala global. En tanto, ha buscado incorporar a voluntarios civiles para que se preparen a las filas armadas ante una amenaza de agresión extranjera.