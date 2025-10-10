▲ “Sabemos qué sigue”, dice la pancarta de un manifestante, con vestimenta relacionada a víctimas del Holocausto nazi, cerca de las oficinas migratorias en Broadview, Illinois. Foto Afp

Ap, Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 29

Chicago. Una jueza federal estadunidense suspendió temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, ciudad a la que ayer llegaron cerca de 500 soldados, por considerar que no hay un riesgo de “insurrección”, como sostuvo el gobierno de Donald Trump. Argumentó que la directiva viola la Constitución y “sólo agregaría leña al fuego”.

Al continuar la ofensiva de la administración republicana contra sus opositores, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada de fraude bancario por un jurado federal, tras una campaña de presión de la Casa Blanca.

El gobierno de Trump afirmó que las tropas son necesarias para proteger a los agentes durante las redadas migratorias en ese bastión demócrata, al que Trump suele referirse como “zona de guerra” gobernada por la izquierda extremista.

Al respecto, el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, sostuvo en la red social X: “Donald Trump no es un rey ni su gobierno está por encima de la ley”.

La jueza April Perry afirmó que las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) parten de la “animosidad hacia los funcionarios electos de Illinois” por parte de Trump, y, por tanto, subrayó que “la narrativa de los eventos por parte del DHS simplemente es poco confiable”.

Desde Roma, el papa León XIV instó a los líderes sindicales de Chicago a abogar por los migrantes en riesgo y dar la bienvenida a las minorías en sus filas, frente a las fuertes medidas contra los indocumentados en la ciudad natal del pontífice estadunidense, naturalizado peruano.