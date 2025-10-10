Mundo
Ver día anteriorViernes 10 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Comienza el retorno de activistas de la flotilla/
A nterior
S iguiente
 
Comienza el retorno de activistas de la flotilla
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 28

El gobierno de Israel comenzó ayer las deportaciones de algunos de los 145 miembros de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos en aguas internacionales esta semana, cuando sus navíos fueron interceptados, informó la asociación de abogados Adalah, que con al menos 15 abogados ha participado en decenas de vistas judiciales.

Las autoridades israelíes trasladaron a los activistas a la prisión de Katziot, en el desierto del Négev. Los voluntarios intentaban llevar ayuda humanitaria a la sitiada franja de Gaza.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto