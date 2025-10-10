Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 28

El gobierno de Israel comenzó ayer las deportaciones de algunos de los 145 miembros de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos en aguas internacionales esta semana, cuando sus navíos fueron interceptados, informó la asociación de abogados Adalah, que con al menos 15 abogados ha participado en decenas de vistas judiciales.