Ap, Europa Press y Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 28

Wellington. Líderes mundiales aplaudieron ayer el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros, y un alto el fuego, al tiempo que expresaron su esperanza por la paz en la región e instaron a las partes a cumplir los compromisos pactados.

China, que aboga por una solución de dos estados, expresó estar “dispuesta a trabajar con la comunidad internacional a fin de hacer incesantes esfuerzos para promover una solución integral, justa y duradera al problema palestino y lograr paz y estabilidad en Oriente Medio”, expuso Guo Jiakun, vocero de Relaciones Exteriores.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, habló de “gran esperanza para los rehenes y sus familias, los palestinos en Gaza y toda la región”.

En un mensaje en su cuenta de X, Pedro Sánchez, presidente de España, aseguró: “ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro con esperanza, pero también con justicia y con memoria”. Recalcó la necesidad de no olvidar el pasado “en aras de que las atrocidades vividas no se repitan jamás”.