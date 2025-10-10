Viernes 10 de octubre de 2025, p. 28
Wellington. Líderes mundiales aplaudieron ayer el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros, y un alto el fuego, al tiempo que expresaron su esperanza por la paz en la región e instaron a las partes a cumplir los compromisos pactados.
China, que aboga por una solución de dos estados, expresó estar “dispuesta a trabajar con la comunidad internacional a fin de hacer incesantes esfuerzos para promover una solución integral, justa y duradera al problema palestino y lograr paz y estabilidad en Oriente Medio”, expuso Guo Jiakun, vocero de Relaciones Exteriores.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, habló de “gran esperanza para los rehenes y sus familias, los palestinos en Gaza y toda la región”.
En un mensaje en su cuenta de X, Pedro Sánchez, presidente de España, aseguró: “ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro con esperanza, pero también con justicia y con memoria”. Recalcó la necesidad de no olvidar el pasado “en aras de que las atrocidades vividas no se repitan jamás”.
Vía telefónica, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, manifestó al mandatario Donald Trump que “merece el premio Nobel de la Paz” por lograr un pacto tras dos años de guerra en el enclave.
Trump merece el Nobel: Netanyahu
A su vez, el premier israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró que el magnate debería recibir el galardón, para el que lo propuso oficialmente, cuya designación se espera que se realice hoy, por parte del Comité Noruego del Nobel.