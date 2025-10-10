Viernes 10 de octubre de 2025, p. 28
“¡Lo lamentamos mucho!”, dijo ayer la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, sobre los más de 67 mil civiles palestinos asesinados en Gaza por el ejército de su país.
En conferencia virtual, se pronunció contra las voces de la comunidad internacional que han calificado, incluida la Organización de Naciones Unidas, de genocidio lo que Israel comete en Palestina.
“Israel no está cometiendo un genocidio en Gaza, no tiene la intención de que la población civil sufra..; lo vemos como una tragedia. ¡Lo lamentamos mucho! Hicimos todo lo que pudimos para minimizar la cantidad de víctimas.”
Criticó que otras naciones hayan reconocido el Estado palestino: “es un premio a los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023”.
Además, Kranz Neiger descalificó las denuncias de abusos y vejaciones de los seis delegados mexicanos de la Global Sumud Flotilla mientras estuvieron presos en Ketziot esta semana.
A pregunta sobre las solicitudes de extradición del autor de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, Tomás Zerón, y de Andrés Roemer, acusado de abusos sexuales, la diplomática afirmó: “no hay noticias”, pero siguen su proceso jurídico.