Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 28

“¡Lo lamentamos mucho!”, dijo ayer la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, sobre los más de 67 mil civiles palestinos asesinados en Gaza por el ejército de su país.

En conferencia virtual, se pronunció contra las voces de la comunidad internacional que han calificado, incluida la Organización de Naciones Unidas, de genocidio lo que Israel comete en Palestina.

“Israel no está cometiendo un genocidio en Gaza, no tiene la intención de que la población civil sufra..; lo vemos como una tragedia. ¡Lo lamentamos mucho! Hicimos todo lo que pudimos para minimizar la cantidad de víctimas.”