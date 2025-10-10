▲ Posan en un campamento para desplazados en Nuseirat, Gaza, tras la noticia de acuerdo para un alto el fuego. Foto n Eyad Baba vía Afp)

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 28

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó ayer que los rehenes israelíes que permanecen en Gaza serían liberados el lunes o martes, y afirmó que viajará a El Cairo a poner también su firma en el pacto rubricado ayer entre Israel y Hamas, el cual pone en marcha la primera fase de su plan de paz en la franja de Gaza.

Trump aseguró que habrá un desarme en la siguiente fase de su plan, que Gaza será “lentamente reconstruida” sin que nadie sea obligado a abandonar el territorio, y adelantó que aceptará lo que Israel y Palestina acuerden sobre solución de dos estados, al señalar que no tiene opinión sobre el tema.

Agregó que este fin de semana irá a Egipto a plasmar la firma oficial. “Ya tuvimos una rúbrica de mi representación, pero tendremos una firma oficial”, en el documento suscrito ayer entre Israel y Hamas en El Cairo en el que aceptan el pacto anunciado antier por el mandatario estadundidense.

Más tarde, el jefe de Gaza en el exilio, Khalil Al Hayya, proclamó “el fin del conflicto y el inicio de un alto el fuego permanente”, luego de que el movimiento de resistencia islámica recibió garantías de los mediadores y de Estados Unidos para el cumplimiento de los puntos del acuerdo, y subrayó: “las facciones islámicas palestinas seguirán trabajando hasta lograr el establecimiento de un Estado independiente con Jerusalén como su capital”.

Horas antes, Osama Hamdan, alto cargo del grupo, reiteró que ningún palestino acepta desarmarse.

Tel Aviv se toma tiempo antes del alto el fuego

Mientras, al filo de las 1:30 horas de este viernes (tiempo local) el gobierno israelí autorizó el texto pactado en Egipto, con lo que a partir de entonces dio inicio a un plazo de 24 horas para hacer efectivo el alto el fuego al que se comprometió desde antier.

La primera fase del plan prevé que el intercambio de 20 rehenes vivos y 28 muertos, por casi 2 mil prisioneros palestinos, tenga lugar 72 horas después del cese de las hostilidades. Apenas las tropas israelíes se replieguen a una línea acordada, Hamas “comenzará a investigar la situación de los rehenes”, dice el texto firmado por ambas partes, difundido por el medio palestino Quds News.

Trump reconoció que, en el caso de los restos de los cautivos muertos, será “difícil la entrega”.

Israel liberará a 270 prisioneros condenados por varios cargos, algunos condenados a cadena perpetua, y a mil 700 residentes de Gaza retenidos sin juicio antes del inicio de la guerra, de los cuales 22 son menores de 18 años, y entregará los cuerpos de 360 milicianos gazatíes.