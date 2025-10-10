Ap

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 27

Washington. Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y supervisar el acuerdo de alto el fuego en Gaza, como parte de un equipo que incluye a otras naciones, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado, anunciaron ayer funcionarios estadunidenses.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles cuya divulgación no estaba autorizada, dijeron a la agencia estadunidense de noticias Ap que el Comando Central de Estados Unidos va a establecer un “centro de coordinación civil-militar” en Israel, el cual ayudará a facilitar el flujo de ayuda humanitaria, así como asistencia logística y de seguridad en el territorio palestino.

No operarán en la franja

Quds News Network señaló en X que los efectivos empezaron a llegar a Israel, y que no operarán en la franja Gaza. Ap obtuvo así los primeros detalles sobre cómo se vigilará el acatamiento del acuerdo de fin a las hostilidades y cómo el ejército de Estados Unidos tendría un papel en esa labor.

Supervisión del cumplimiento

Después de que Israel y Hamas acordaron la primera fase de un plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener los combates, queda una serie de preguntas sobre los próximos pasos, incluyendo si Hamas depondrá las armas, el proceso de la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y las características de un futuro gobierno en el territorio palestino.