▲ Horas después del anuncio de pacto entre Hamas e Israel para un freno a los combates, el ejército lanzó un ataque aéreo en Gaza. Foto Ap

Sputnik, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 27

El Cairo., Más de 70 personas murieron o resultaron heridas tras un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el oeste de la ciudad de Gaza, denunció ayer el movimiento palestino Hamas, en una jornada en la que las celebraciones por el anuncio de un acuerdo para una primera fase del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron interrumpidas por bombardeos en el enclave palestino.

“Los aviones de la ocupación (israelí) cometieron una masacre contra los ocupantes de una vivienda (...) con más de 70 civiles inocentes entre fallecidos y heridos”, afirmó el grupo islamita en un comunicado.

Precisó: “la mayoría de las víctimas permanecen bajo los escombros” del edificio de la familia Gabbun, objetivo del bombardeo.

A lo largo de la jornada, se reportaron ataques en diversos puntos del enclave, sin que se diera el reporte de daños.

El ministerio de Salud gazatí indicó que suman 67 mil 194 los asesinados y 169 mil 890 heridos por las fuerzas de Israel desde octubre de 2023.

“Hace horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado una célula terrorista de la organización terrorista Hamas en el norte de la franja de Gaza, que operaba cerca de las tropas y representaba una amenaza inmediata”, aseguró personal de las FDI sin aportar pruebas de que hubieran eliminado combatientes.

Se sigue derramando sangre de gazatíes

El miedo entre la población palestina persistía ayer. Asem Alnabih, vocero de la municipalidad de la ciudad de Gaza, expuso en redes sociales que “la realidad sobre el terreno no ha cambiado” a pesar de los informes de un acuerdo; “por lo tanto, las felicitaciones y las celebraciones pueden no ser la mejor opción en este momento, porque todavía se está derramando sangre en Gaza”. El funcionario también instó a la gente a posponer cualquier festividad, reportó el medio catarí Al Jazeera.

“Mientras el ejército israelí siga bloqueando la calle Al Rashid (la única vía de acceso vital que tienen los palestinos para desplazarse) y no se permita a los residentes regresar a sus hogares, su felicidad no será completa”, declaró un habitante al medio catarí.