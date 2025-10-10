La ONU, lista para dar ayuda humanitaria
Francesca Albanese denuncia la incesante vejación a Palestina
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 27
El Cairo., Más de 70 personas murieron o resultaron heridas tras un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el oeste de la ciudad de Gaza, denunció ayer el movimiento palestino Hamas, en una jornada en la que las celebraciones por el anuncio de un acuerdo para una primera fase del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron interrumpidas por bombardeos en el enclave palestino.
“Los aviones de la ocupación (israelí) cometieron una masacre contra los ocupantes de una vivienda (...) con más de 70 civiles inocentes entre fallecidos y heridos”, afirmó el grupo islamita en un comunicado.
Precisó: “la mayoría de las víctimas permanecen bajo los escombros” del edificio de la familia Gabbun, objetivo del bombardeo.
A lo largo de la jornada, se reportaron ataques en diversos puntos del enclave, sin que se diera el reporte de daños.
El ministerio de Salud gazatí indicó que suman 67 mil 194 los asesinados y 169 mil 890 heridos por las fuerzas de Israel desde octubre de 2023.
“Hace horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado una célula terrorista de la organización terrorista Hamas en el norte de la franja de Gaza, que operaba cerca de las tropas y representaba una amenaza inmediata”, aseguró personal de las FDI sin aportar pruebas de que hubieran eliminado combatientes.
Se sigue derramando sangre de gazatíes
El miedo entre la población palestina persistía ayer. Asem Alnabih, vocero de la municipalidad de la ciudad de Gaza, expuso en redes sociales que “la realidad sobre el terreno no ha cambiado” a pesar de los informes de un acuerdo; “por lo tanto, las felicitaciones y las celebraciones pueden no ser la mejor opción en este momento, porque todavía se está derramando sangre en Gaza”. El funcionario también instó a la gente a posponer cualquier festividad, reportó el medio catarí Al Jazeera.
“Mientras el ejército israelí siga bloqueando la calle Al Rashid (la única vía de acceso vital que tienen los palestinos para desplazarse) y no se permita a los residentes regresar a sus hogares, su felicidad no será completa”, declaró un habitante al medio catarí.
La periodista Youmna El Sayed publicó en sus redes sociales: “la gente de Gaza sigue siendo cautelosa a pesar de los sentimientos encontrados de alivio, alegría, pena, pérdida, dolor y esperanza de que esta pesadilla llegue a su fin”.
El gobierno del enclave exhortó a los ciudadanos a que no recorran las “calles de Al Rashid y Salah al Din ni por sus alrededores, hasta que se emitan instrucciones oficiales para garantizar (su) seguridad”.
Hazem Qassem, portavoz de Hamas, acuso a Tel Aviv de “manipular las fechas, las listas, algunos de los procedimientos y pasos acordados en el acuerdo de alto el fuego”, a lo que aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo esto para “mostrar a la gente que él es quien controla las cosas, las mueve y las gestiona”, publicó Qud News Network.
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció en su cuenta de X que continúan los disparos israelíes contra palestinos que intentan regresar a sus hogares, y exigió que se respete el alto el fuego. “La petición es desmilitarizar y desradicalizar Gaza ‘en nombre de la seguridad de Israel’ (pero), ¿dónde está la seguridad de los palestinos que han sido atacados sin tregua durante décadas... dónde está la desmilitarización y desradicalización de la sociedad israelí?”, añadió.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó estar lista para entregar la ayuda que “necesitan en Gaza desesperadamente”, al tiempo que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) expresó: “no hay tiempo que perder” para entregar asistencia vital a la población.
“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos” en Gaza, sostuvo un comunicado de la oficina del premier israelí en las primeras horas de este viernes.