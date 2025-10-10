Gustavo Castillo

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 34

Autoridades federales arrestaron en el municipio de Buenavista, Michoacán, a Jhon Mario Guzmán Arias, El Llanero, quien fue identificado como extorsionador de productores de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán y también como presunto encargado de reclutar y entrenar a miembros de un grupo delictivo, además de fabricar artefactos explosivos artesanales.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y autoridades estales.

De acuerdo con información del gabinete de seguridad, el detenido exigía dinero a productores en la región de Tierra Caliente.