Estados
Ver día anteriorViernes 10 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Detienen a El Llanero, extorsionador de limoneros en Michoacán/
A nterior
 
Detienen a El Llanero, extorsionador de limoneros en Michoacán
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 34

Autoridades federales arrestaron en el municipio de Buenavista, Michoacán, a Jhon Mario Guzmán Arias, El Llanero, quien fue identificado como extorsionador de productores de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán y también como presunto encargado de reclutar y entrenar a miembros de un grupo delictivo, además de fabricar artefactos explosivos artesanales.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y autoridades estales.

De acuerdo con información del gabinete de seguridad, el detenido exigía dinero a productores en la región de Tierra Caliente.

“Derivado de trabajos de inteligencia e investigación para proteger la producción agrícola en el país, se identificó a una persona que operaba en la región de Tierra Caliente y Apatzingán vinculada al cobro de extorsiones, por lo que agentes de seguridad aplicaron un operativo interinstitucional en la localidad de Pizándaro, en el municipio de Buenavista", señaló la SSPC.

A El Llanero le aseguraron un arma de fuego corta abastecida, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo, y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

A nterior
Subir al inicio del texto