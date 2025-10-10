Viernes 10 de octubre de 2025, p. 34
Autoridades federales arrestaron en el municipio de Buenavista, Michoacán, a Jhon Mario Guzmán Arias, El Llanero, quien fue identificado como extorsionador de productores de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán y también como presunto encargado de reclutar y entrenar a miembros de un grupo delictivo, además de fabricar artefactos explosivos artesanales.
En el operativo participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y autoridades estales.
De acuerdo con información del gabinete de seguridad, el detenido exigía dinero a productores en la región de Tierra Caliente.
“Derivado de trabajos de inteligencia e investigación para proteger la producción agrícola en el país, se identificó a una persona que operaba en la región de Tierra Caliente y Apatzingán vinculada al cobro de extorsiones, por lo que agentes de seguridad aplicaron un operativo interinstitucional en la localidad de Pizándaro, en el municipio de Buenavista", señaló la SSPC.
A El Llanero le aseguraron un arma de fuego corta abastecida, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo, y fue puesto a disposición del Ministerio Público.