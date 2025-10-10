Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 34

Guadalajara, Jal., Los cuerpos desmembrados de 10 personas han sido localizados hasta ahora en dos fosas clandestinas de la colonia Ángeles de Nextipac, de Zapopan, municipio conurbado a esta capital.

Las excavaciones fueron descubiertas el pasado 5 de septiembre por integrantes del colectivo Manos Buscadoras, en una brecha cercana a la carretera que conduce a Nextipac y el camino al Alemán. En los primeros días localizaron 16 bolsas de plástico con segmentos humanos, así como varias prendas.

Suman 89 bolsas

A la fecha suman 89 bolsas y sólo dos cuerpos han sido preidentificados por familiares. El sitio seguía acordonado, mientras autoridades y agrupaciones de rastreadores están en la búsqueda de más indicios humanos, con apoyo de maquinaria pesada.