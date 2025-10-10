▲ Octavio de Jesús Díaz (al centro), líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, ayer, durante un acto por el 44 aniversario de la fundación de esa agrupación social. Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 34

Oaxaca, Oax., El Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult), consideró que la “primavera oaxaqueña” que encabeza el gobernador morenista Salomón Jara Cruz no ha sido más que una decepción, pues pare-ce que en lugar de resolver los problemas de la región donde habita la etnia, sobre todo la violencia, los está administrando, señaló el dirigente de la organización, Octavio de Jesús Díaz.

Durante el acto conmemorativo por el 44 aniversario de la fundación del movimiento de lucha, Díaz explicó ayer que los gobiernos estatal y federal han utilizado a los triquis “sólo para tomarse fotos con ellos”, dado que si bien los han visitado en la zona de la Mixteca, los funcionarios no han cumplido las promesas que han hecho, principalmente en lo referente a seguridad.

Consideró que no obstante, están a tiempo de rectificar y cumplir con el territorio triqui, para lo cual es necesario que se resguarde la carretera federal 125, lo que no es una petición nueva, sino una exigencia que se ha mantenido durante años, pero que la administración de Jara Cruz ignora, lo mismo que el gobierno federal.

“Impunidad e indiferencia del gobierno del estado”

De acuerdo con Díaz, los hechos de violencia recientes “tienen un mensaje, que es la impunidad y la indiferencia del gobierno del estado”, y reiteró que la seguridad es una demanda planteada desde que comenzó la gestión de Salomón Jara en diciembre de 2022.