Estados
Ver día anteriorViernes 10 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/FGE-Chihuahua ha identificado 105 de 386 cuerpos localizados en crematorio/
A nterior
S iguiente
 
FGE-Chihuahua ha identificado 105 de 386 cuerpos localizados en crematorio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 33

Chihuahua, Chih., La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que ha logrado la identificación de 105 de los 386 cadáveres y osamentas localizados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, de los cuales en 73 casos se han presentado denuncias por fraude, al comprobarse que se simuló la incineración y sus seres queridos recibieron cenizas falsas.

A través de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (Ceave) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, se notificó a 98 familias de estos reconocimientos, y en las próximas horas, se notificará a los siete restantes.

Cabe hacer mención que, dentro del total de identificaciones, se incluyen seis personas de las que se obtuvieron sus datos personales, gracias a la información e imágenes que se han recopilado a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, en el cual se sigue recibiendo información.

De los cuerpos reconocidos, 89 ya fueron entregados a sus parientes, quienes cuentan con el apoyo de distintas instituciones y empresas, para disponer del mismo como mejor lo consideren.

Han presentado denuncias en la Fiscalía Zona Norte, 73 familias a las que ya se les entregó el cuerpo de un ser querido, por fraude contra quienes resulten responsables.

 

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto