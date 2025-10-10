Viernes 10 de octubre de 2025, p. 33
Chihuahua, Chih., La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que ha logrado la identificación de 105 de los 386 cadáveres y osamentas localizados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, de los cuales en 73 casos se han presentado denuncias por fraude, al comprobarse que se simuló la incineración y sus seres queridos recibieron cenizas falsas.
A través de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (Ceave) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, se notificó a 98 familias de estos reconocimientos, y en las próximas horas, se notificará a los siete restantes.
Cabe hacer mención que, dentro del total de identificaciones, se incluyen seis personas de las que se obtuvieron sus datos personales, gracias a la información e imágenes que se han recopilado a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, en el cual se sigue recibiendo información.
De los cuerpos reconocidos, 89 ya fueron entregados a sus parientes, quienes cuentan con el apoyo de distintas instituciones y empresas, para disponer del mismo como mejor lo consideren.
Han presentado denuncias en la Fiscalía Zona Norte, 73 familias a las que ya se les entregó el cuerpo de un ser querido, por fraude contra quienes resulten responsables.