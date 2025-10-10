Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 33

Chihuahua, Chih., La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que ha logrado la identificación de 105 de los 386 cadáveres y osamentas localizados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, de los cuales en 73 casos se han presentado denuncias por fraude, al comprobarse que se simuló la incineración y sus seres queridos recibieron cenizas falsas.

A través de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (Ceave) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, se notificó a 98 familias de estos reconocimientos, y en las próximas horas, se notificará a los siete restantes.