Viernes 10 de octubre de 2025, p. 33

Tijuana, BC., Las clases se suspenderán hoy en escuelas públicas de educación básica de cinco de los siete municipios del estado, para realizar una campaña de limpieza ante el riesgo de propagación del virus coxsackie –que afecta manos, pies y boca y provoca llagas y sarpullido–, luego de que padres reportaron contagios.

La Secretaría de Educación estatal informó que en los municipios donde no habrá presencia en aulas son Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín.

Desde el miércoles circuló un oficio dirigido a delegados de la Secretaría de Educación en las demarcaciones mencionadas, para notificarles sobre los trabajos de limpia.

Asimismo anunció que “se deberá establecer un filtro al ingreso de cada centro educativo para detectar síntomas de esta enfermedad y de ser el caso, recomendar al responsable del alumno realizar el diagnóstico médico y seguir las medidas de protección para evitar el contagio, indicando que el estudiante permanezca en su domicilio hasta su recuperación”.