Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 33

Chihuahua, Chih., El Comité de la Diversidad Sexual del Estado de Chihuahua impugnará la reforma del artículo 8 de la Ley Estatal de Educación, por el discurso de odio que han expresado legisladores del Partido Acción Nacional al pretender que es prohibitiva del lenguaje inclusivo en escuelas.

Los activistas informaron que el diputado panista Carlos Olson San Vicente, quien propuso la modificación, enfrenta tres denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero éstas no han prosperado porque tiene fuero.

La reforma consistió únicamente en añadir un párrafo, el cual establece como obligación de los centros escolares fomentar un uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español; sin embargo, los panistas la han utilizado para alimentar una narrativa en contra de la diversidad sexual, denunció Karla Arvizo Lozano, presidenta del comité.

“Cuando se dictaminó la iniciativa del legislador Olson San Vicente, según él con buenas intenciones, en la exposición de motivos terminó de nueva cuenta atacando a la LGBT+, no nos mencionó como tal, pero habla de una minoría que no tiene derechos”.