César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 33

Durante los próximos días la mayor parte del país se encontrará bajo condiciones meteorológicas adversas, ocasionadas por diferentes eventos atmosféricos, entre ellos, la tormenta tropical Raymond, señaló Fabián Váquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En conferencia, explicó que hasta este sábado, Raymond, en combinación con el aporte de humedad de una zona de baja presión sobre el Golfo de México, ocasionará lluvias con acumulados de 250 a 350 milímetros en el norte de Veracruz, Guerrero y la costa de Michoacán; de 150 a 250, en Colima, Oaxaca y Chiapas; y de 75 a 150 milímetros en el noroeste, occidente, centro y sureste de México, el centro de Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo.

Dijo que el meteoro se desplazará con rapidez frente a las costas del Occidente y se prevé que impacte Baja California Sur la tarde del sábado como depresión tropical. “A su paso, Raymond provocará hoy lluvias intensas a torrenciales en Guerrero y Michoacán, y el sábado y domingo, intensas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua”.

Incluso indicó que en las ultimas 24 horas se rompió el récord histórico de lluvias en diferentes estados del país por los efectos incipientes Raymond. Un ejemplo son las del pasado 8 de octubre, donde “en Oaxaca hubo acumulados de precipitaciones de 320 milímetros, también en la región de Puebla.

Para hoy, agregó, se estiman lluvias de muy fuertes a intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Campeche, y de fuertes a muy fuertes en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa y el centro del país.