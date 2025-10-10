Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 31

Nuevo Nayarit, Nay., Noventa por ciento de centenares de nidos que había en el campo tortuguero de la comunidad Nuevo Nayarit se perdieron por el fuerte oleaje causado por la depresión tropical Priscilla –que esta semana alcanzó la categoría 2 de huracán, pero se degradó–, dio a conocer la directora municipal de medio ambiente de Bahía de Banderas, Ciola Arévalo.

Agregó que por el contrario, en los sitios de incubación de quelonios de las poblaciones San Pancho, Sayulita y Lo de Marcos “no pasó nada, allá están bien”.