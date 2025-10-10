Reportan inundaciones por desborde de arroyos y ríos; deslaves, puentes destruidos, pueblos aislados, apagones, cancelación de crucero y cientos de damnificados
Al menos una tercera parte del país fue azotada ayer por el temporal, que no da tregua; resultaron afectados San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, estado de México, Guana-juato y Sinaloa, donde hubo comunidades inundadas por desbor-damiento de arroyos y ríos, poblados incomunicados, deslaves, personas atrapadas en vehículos que tuvieron que ser rescatadas por elementos de protección civil, un puente destruido, árboles caídos, apagones, la cancelación de un crucero turístico y cientos de familias damnificadas.
La Huasteca potosina fue una de las zonas más perjudicadas; el río Moctezuma se desbordó en el municipio de Tamazunchale y provocó la evacuación de las personas que viven en las inmediaciones.
Una gran parte del centro de Axtla de Terrazas también se anegó, por lo que la alcaldesa Clara Castro pidió a los habitantes que se encuentren en riesgo acudir a los albergues, ubicados en el atrio de la iglesia, el casino y diversas escuelas.
El subdirector de Seguridad Pública municipal, José Ángeles Bruno, advirtió del cierre de acceso a la localidad por la comunidad de Comoca, debido a la crecida del río Axtla.
Las actividades fueron canceladas en los sitios turísticos de Ciudad Valles y en las demarcaciones de Tampacán, Matlapa, San Martín Chalchicuautla, Xiltla, Aquismón, Coxcatlán y Tanquián de Escobedo; se acumuló el agua en varios sectores, además de que hubo deslaves, caída de árboles y cierre de caminos por el incremento de los arroyos.
Evacuan a familias en el norte de Veracruz
Mientras, más de 150 personas fueron desalojadas y 20 rescatadas en el norte del estado de Veracruz por los estragos que ocasionaron los aguaceros.
La secretaria estatal de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, detalló que en el municipio de Álamo fue reportado el crecimiento considerable de cuerpos de agua, principalmente en la cabecera, por lo que se habilitaron varios refugios para más de un centenar de lugareños que requirieron resguardo.
Añadió que en la localidad de Cerro Azul al menos dos decenas de personas fueron auxiliadas por personal de emergencias debido a que no podían salir de sus hogares por las anegaciones y deslizamientos de tierra.
En el municipio veracruzano de Gutiérrez Zamora, el incremento del río Tecolutla afectó las áreas bajas de la cabecera y las comunidades de San Antonio Coronado, El Cepillo y Carrillo Puerto.
El nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura en algunas casas de los sectores de Quebradora y Granjas, en Poza Rica; el río Bobos, en San Rafael, se desbordó y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública evacuaron a varias familias en la demarcación de Naranjos.
En Oaxaca vuelca yate de Canadá
Un yate procedente de Canadá se volcó en la playa Delfín, municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca; la embarcación primero quedó varada al sufrir una falla mecánica y después las fuertes olas ocasionaron que se volteara. Autoridades costeras dieron apoyo a dos estadunidenses que iban a bordo, quienes tenían por destino Huatulco.
Ayer en la mañana, debido al cierre de la navegación en Acapulco, Guerrero, fue cancelado el arribo del crucero turístico Norwegian Joy a la terminal marítima del puerto; además, las lluvias ocasionaron arrastre de tierra, basura, encharcamientos en vialidades y apagones en algunas colonias de la ciudad.
En el municipio de Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande del estado, las inundaciones alcanzaron en algunas partes hasta un metro de altura, y ocasionaron que vehícu-los fueran arrastrados en las avenidas 5 de Mayo y José María Morelos, cercanas a la laguna Las Salinas.
En Querétaro, el río que cruza la cabecera de Jalpan de Serra se desbordó, lo que causó el colapso de un puente colgante, anegaciones en varias vialidades y la evacuación de las personas que residen en la zona, quienes se dirigieron al albergue instalado en el auditorio local y a un hospital de la cabecera, que ofreció 20 camas.
En la localidad de Chuvejé, perteneciente a Jalpan, una familia quedó atrapada dentro de su casa por el deslave de un cerro y en Ahuacatlán de Guadalupe, municipio de Pinal de Amoles, el desbordamiento de un río ocasionó que el agua se metiera a los domicilios y arrastrara vehículos.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la entidad informó que ayer brigadas efectuaban acciones para retirar material rocoso en los kilómetros 157 y 155+500 de la carretera 120, San Juan del Río-Xilitla. También la vía federal 69 fue afectada por un derrumbe en el kilómetro 21.
Los planteles del Colegio de Bachilleres y todos los centros escolares de las dos demarcaciones citadas, así como de Landa de Matamoros y Arroyo Seco, suspendieron clases este jueves.
Se abre socavón en Hidalgo
En Hidalgo, se generó un socavón de siete metros de largo, cinco se ancho y 15 de profundidad en un puente vehicular que está sobre un río en el pueblo mágico de Huasca de Ocampo.
Además, en la localidad de Mineral de la Reforma, bomberos voluntarios del estado rescataron a un hombre que quedó atrapado junto con su auto en la corriente originada por la crecida de un río en el fraccionamiento Chavarría.
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo anunció la suspensión de actividades presenciales en escuelas públicas y privadas de todos los niveles para evitar que los alumnos y personal docente corran riesgos a causa del clima.
Las lluvias persistentes durante el miércoles y jueves en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla provocaron perjuicios en municipios como Nauzontla, Cuetzalan, Zoquitlán, Tlatlauquitepec, Zihuateutla y Zacapoaxtla.
De acuerdo con el reporte oficial, hubo precipitaciones en 96 muni-cipios de los 217 de la entidad; en 77 de ellos fueron ligeras, en 13 moderadas y en seis fuertes; las condiciones climáticas generaron unos 40 incidentes, como caída de árboles y cables de electricidad, derrumbes en caminos y carreteras, así como hundimientos en la cinta asfáltica y desprendimientos parciales.
En Tamaulipas, debido a los aguaceros un tráiler derrapó en la carretera federal 101 que comunica Ciudad Victoria con las localidades fronterizas; de acuerdo a los primeros reportes el chofer resultó ileso y la unidad de carga quedó varada.
En Aldama, la escuela primaria 5 de Mayo se inundó, igual que otros planteles y viviendas de Altamira, Tampico, Madero, González y El Mante.
La Secretaría de Educación de la entidad recomendó las clases a distancia en las regiones sur, centro y costa; mientras, en Jalisco, fueron suspendidas las actividades presenciales de escuelas de todos los niveles educativos en los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Pihuamo, Puerto Vallarta, Tomatlán, Tonila y Tuxpan.
