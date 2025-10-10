▲ En el poblado de La Plazuela, municipio de Peña Miller, entrada a la Sierra Gorda de Querétaro, varios vehículos quedaron atrapados en las corrientes de río y lodo que se formaron luego de las torrenciales lluvias. Elementos de la Policía estatal brindaron apoyo a los automovilistas. Foto n La Jornada

▲ Un yate proveniente de Canadá quedó varado en la costa de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, luego de volcar a consecuencia del fuerte oleaje ocasionado por la tormenta tropical Raymond. Foto La Jornada

▲ Un habitante del municipio de Matlapa, San Luis Potosí, camina entre calles inundadas por el des-bordamiento de ríos en la zona de la Huasteca. Foto de la página de Facebook La Gobernadora

▲ Un tráiler derrapó en el kilómetro 55 de la carretera federal 101, en el municipio de Jiménez, Tamaulipas, por las intensas lluvias que azotan el sur, el centro y la costa de la entidad. Foto La Jornada

▲ Varias viviendas resultaron afectadas por la crecida del río Moctezuma, en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, por las intensas lluvias en la entidad. Foto n La Jornada

De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 31

Al menos una tercera parte del país fue azotada ayer por el temporal, que no da tregua; resultaron afectados San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, estado de México, Guana-juato y Sinaloa, donde hubo comunidades inundadas por desbor-damiento de arroyos y ríos, poblados incomunicados, deslaves, personas atrapadas en vehículos que tuvieron que ser rescatadas por elementos de protección civil, un puente destruido, árboles caídos, apagones, la cancelación de un crucero turístico y cientos de familias damnificadas.

La Huasteca potosina fue una de las zonas más perjudicadas; el río Moctezuma se desbordó en el municipio de Tamazunchale y provocó la evacuación de las personas que viven en las inmediaciones.

Una gran parte del centro de Axtla de Terrazas también se anegó, por lo que la alcaldesa Clara Castro pidió a los habitantes que se encuentren en riesgo acudir a los albergues, ubicados en el atrio de la iglesia, el casino y diversas escuelas.

El subdirector de Seguridad Pública municipal, José Ángeles Bruno, advirtió del cierre de acceso a la localidad por la comunidad de Comoca, debido a la crecida del río Axtla.

Las actividades fueron canceladas en los sitios turísticos de Ciudad Valles y en las demarcaciones de Tampacán, Matlapa, San Martín Chalchicuautla, Xiltla, Aquismón, Coxcatlán y Tanquián de Escobedo; se acumuló el agua en varios sectores, además de que hubo deslaves, caída de árboles y cierre de caminos por el incremento de los arroyos.

Evacuan a familias en el norte de Veracruz

Mientras, más de 150 personas fueron desalojadas y 20 rescatadas en el norte del estado de Veracruz por los estragos que ocasionaron los aguaceros.

La secretaria estatal de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, detalló que en el municipio de Álamo fue reportado el crecimiento considerable de cuerpos de agua, principalmente en la cabecera, por lo que se habilitaron varios refugios para más de un centenar de lugareños que requirieron resguardo.

Añadió que en la localidad de Cerro Azul al menos dos decenas de personas fueron auxiliadas por personal de emergencias debido a que no podían salir de sus hogares por las anegaciones y deslizamientos de tierra.

En el municipio veracruzano de Gutiérrez Zamora, el incremento del río Tecolutla afectó las áreas bajas de la cabecera y las comunidades de San Antonio Coronado, El Cepillo y Carrillo Puerto.

El nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura en algunas casas de los sectores de Quebradora y Granjas, en Poza Rica; el río Bobos, en San Rafael, se desbordó y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública evacuaron a varias familias en la demarcación de Naranjos.

En Oaxaca vuelca yate de Canadá

Un yate procedente de Canadá se volcó en la playa Delfín, municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca; la embarcación primero quedó varada al sufrir una falla mecánica y después las fuertes olas ocasionaron que se volteara. Autoridades costeras dieron apoyo a dos estadunidenses que iban a bordo, quienes tenían por destino Huatulco.

Ayer en la mañana, debido al cierre de la navegación en Acapulco, Guerrero, fue cancelado el arribo del crucero turístico Norwegian Joy a la terminal marítima del puerto; además, las lluvias ocasionaron arrastre de tierra, basura, encharcamientos en vialidades y apagones en algunas colonias de la ciudad.

En el municipio de Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande del estado, las inundaciones alcanzaron en algunas partes hasta un metro de altura, y ocasionaron que vehícu-los fueran arrastrados en las avenidas 5 de Mayo y José María Morelos, cercanas a la laguna Las Salinas.