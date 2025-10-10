Espectáculos
Ver día anteriorViernes 10 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Espectáculos/Cinco heridos deja ataque de sicarios durante concierto en Lima/
A nterior
 
Cinco heridos deja ataque de sicarios durante concierto en Lima
Foto
▲ El grupo de cumbia Agua Marina, durante una presentación.Foto tomada del Instagram de la agrupación
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 9

Lima. Cuatro miembros de una conocida banda de cumbia peruana resultaron heridos de bala cuando realizaban un concierto en Lima, en un ataque de sicarios en el que también fue impactado un vendedor, informó ayer la policía.

La agresión contra la orquesta Agua Marina añade más tensión a un país sacudido por una ola de extorsiones del crimen organizado jamás vista.

La crisis de inseguridad hadesencadenado continuas protestas contra el gobierno de la impopular Dina Boluarte.

Antes de la medianoche de ayer, la banda de cumbia –el género más popular de Perú– fue atacada cuando realizaba una presentación en el distrito de Chorillos, en el sur Lima, dijo la policía.

“El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, declaró el jefe de la región policial de la capital, Felipe Monroy.

En un comunicado, la fiscalía informó que durante la acción de los sicarios cinco personas resultaron heridas, “entre ellas cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas”.

Las autoridades aún no han determinado si el ataque está relacionado con las extorsiones de las bandas que operan en Perú.

“Todos los empresarios artísticos y promotores estamos siendo extorsionados, hagamos un plan de emergencia ya”, clamó el presidente de la Asociación de Artistas y Empresarios del Perú, Walter Dolorier.

En Perú las denuncias de extorsión pasaron de 2 mil 396 en 2023 a 15 mil 336 en 2024, un aumento de 540 por ciento. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.

Sólo entre enero y agosto la policía había recibido 18 mil 385 denuncias en todo el país.

A nterior
Subir al inicio del texto