▲ El grupo de cumbia Agua Marina, durante una presentación. Foto tomada del Instagram de la agrupación

Afp

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 9

Lima. Cuatro miembros de una conocida banda de cumbia peruana resultaron heridos de bala cuando realizaban un concierto en Lima, en un ataque de sicarios en el que también fue impactado un vendedor, informó ayer la policía.

La agresión contra la orquesta Agua Marina añade más tensión a un país sacudido por una ola de extorsiones del crimen organizado jamás vista.

La crisis de inseguridad hadesencadenado continuas protestas contra el gobierno de la impopular Dina Boluarte.

Antes de la medianoche de ayer, la banda de cumbia –el género más popular de Perú– fue atacada cuando realizaba una presentación en el distrito de Chorillos, en el sur Lima, dijo la policía.

“El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, declaró el jefe de la región policial de la capital, Felipe Monroy.