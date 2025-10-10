Viernes 10 de octubre de 2025, p. 9
Lima. Cuatro miembros de una conocida banda de cumbia peruana resultaron heridos de bala cuando realizaban un concierto en Lima, en un ataque de sicarios en el que también fue impactado un vendedor, informó ayer la policía.
La agresión contra la orquesta Agua Marina añade más tensión a un país sacudido por una ola de extorsiones del crimen organizado jamás vista.
La crisis de inseguridad hadesencadenado continuas protestas contra el gobierno de la impopular Dina Boluarte.
Antes de la medianoche de ayer, la banda de cumbia –el género más popular de Perú– fue atacada cuando realizaba una presentación en el distrito de Chorillos, en el sur Lima, dijo la policía.
“El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, declaró el jefe de la región policial de la capital, Felipe Monroy.
En un comunicado, la fiscalía informó que durante la acción de los sicarios cinco personas resultaron heridas, “entre ellas cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas”.
Las autoridades aún no han determinado si el ataque está relacionado con las extorsiones de las bandas que operan en Perú.
“Todos los empresarios artísticos y promotores estamos siendo extorsionados, hagamos un plan de emergencia ya”, clamó el presidente de la Asociación de Artistas y Empresarios del Perú, Walter Dolorier.
En Perú las denuncias de extorsión pasaron de 2 mil 396 en 2023 a 15 mil 336 en 2024, un aumento de 540 por ciento. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.
Sólo entre enero y agosto la policía había recibido 18 mil 385 denuncias en todo el país.