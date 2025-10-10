Espectáculos
Inegi: 6 de cada 10 adultos asistieron a por lo menos un evento cultural
Foto
▲ Concierto de la Sonora Santanera en el Auditorio Nacional, 2025.Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 8

En 2025, seis de cada 10 personas de 18 años y más en México asistieron a por lo menos una obra de teatro, concierto, presentación de música en vivo, espectáculo de danza, exposición o museo, proyección de películas o cine, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El 61.5 por ciento de 2025 forma parte de una recuperación sostenida desde 2021, cuando se registró una asistencia de 17.3 por ciento debido a la pandemia por covid-19. Además, se estableció como el segundo valor más alto de toda la serie del Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (Modecult), sólo superado por 2016 (64 por ciento).

La asistencia a eventos culturales de la población mayor de edad en el país ha cerrado la brecha entre hombres y mujeres, pues en 2025 alcanzó 60.4 por ciento la asistencia para las mujeres y 62.1 por ciento para hombres; es decir, la brecha de género se redujo en 1.1 puntos porcentuales en 2024 y 1.7 en 2025.

Brecha de género

La proyección de películas o cine se mantuvo como el evento cultural más concurrido, con 47.2 por ciento de la población de 18 años y más. Siguió concierto o presentación de música en vivo, con 32.7 por ciento. Exposición, obra de teatro y espectáculo de danza registraron los menores porcentajes con 19.3, 16.9 y 16.2, respectivamente.

Poco más de la mitad (tanto de hombres como de mujeres) declaró haber asistido a algún concierto o presentación de música en vivo (56.0 y 51.3 por ciento, respectivamente). Destaca una mayor participación de las mujeres respecto a la de los hombres en exposición, obra de teatro y espectáculo de danza. En este último, se registró la mayor diferencia entre ambos sexos, con 7.2 puntos porcentuales más para mujeres.

Interés juvenil

En tanto, la población de 12 años y más, que considera los eventos culturales que se han captado a través de los años y la incorporación, a partir de 2025, de ferias (muestras artesanales, gastronómicas o de productos locales), circo o charrería, entre otros, 64.7 por ciento de las personas declararon haber asistido al menos a uno de los eventos en los pasados 12 meses. La participación de las mujeres (64 por ciento) fue menor respecto a la de los hombres (65.6 por ciento).

En los pasados 12 meses, 50.2 por ciento de la población con educación básica incompleta (refiere a personas sin escolaridad), asistió a algún evento, en contraste con 82.8 por ciento de la gente con algún grado aprobado en educación superior.

Por grupos de población, las personas con discapacidad y los hablantes de lengua indígena presentaron los porcentajes más bajos de asistencia a eventos culturales, con 48.3 y 48.5, respectivamente.

Los motivos de no asistencia a algún acto cultural por la población de 12 años y más varían según el tipo de evento. No le gusta o no es de su interés fue la causa más mencionada para no asistir a espectáculos de danza (35.3 por ciento); en el caso de exposición o museo fue que no hay eventos en su localidad / no se entera de éstos (34.1 por ciento), igual para la proyección de películas o cine (30.3 por ciento).La falta de tiempo fue una causa con porcentajes similares en los tres tipos de eventos, por debajo de 20 por ciento.

