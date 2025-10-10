Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 8

En 2025, seis de cada 10 personas de 18 años y más en México asistieron a por lo menos una obra de teatro, concierto, presentación de música en vivo, espectáculo de danza, exposición o museo, proyección de películas o cine, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El 61.5 por ciento de 2025 forma parte de una recuperación sostenida desde 2021, cuando se registró una asistencia de 17.3 por ciento debido a la pandemia por covid-19. Además, se estableció como el segundo valor más alto de toda la serie del Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (Modecult), sólo superado por 2016 (64 por ciento).

La asistencia a eventos culturales de la población mayor de edad en el país ha cerrado la brecha entre hombres y mujeres, pues en 2025 alcanzó 60.4 por ciento la asistencia para las mujeres y 62.1 por ciento para hombres; es decir, la brecha de género se redujo en 1.1 puntos porcentuales en 2024 y 1.7 en 2025.

Brecha de género

La proyección de películas o cine se mantuvo como el evento cultural más concurrido, con 47.2 por ciento de la población de 18 años y más. Siguió concierto o presentación de música en vivo, con 32.7 por ciento. Exposición, obra de teatro y espectáculo de danza registraron los menores porcentajes con 19.3, 16.9 y 16.2, respectivamente.

Poco más de la mitad (tanto de hombres como de mujeres) declaró haber asistido a algún concierto o presentación de música en vivo (56.0 y 51.3 por ciento, respectivamente). Destaca una mayor participación de las mujeres respecto a la de los hombres en exposición, obra de teatro y espectáculo de danza. En este último, se registró la mayor diferencia entre ambos sexos, con 7.2 puntos porcentuales más para mujeres.