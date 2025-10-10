▲ El colectivo presenta tres propuestas: clown, equilibrio mano a mano y combate acrobático inspirado en la lucha libre mexicana. Foto cortesía de la compañía

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 8

Con funciones de entrada libre y cooperación voluntaria, Cirko De Mente guiará a mundos e historias fantásticas a través del clown, el equilibrio mano a mano, así como el combate acrobático inspirado en la lucha libre mexicana, entre otras obras interdisciplinarias que integran teatro, danza y creaciones sonoras.

Andrea Peláez, cofundadora y directora artística de la compañía, comentó que a partir de este mes tendrán en la Karpa De Mente, ubicada al sur de la Ciudad de México, una cartelera que se nutre con diversas expresiones multiculturales y promociones de otoño en talleres de formación continua.

“Este fin de semana tendremos a Chucho Díaz, quien fue fundador de la Sensacional Orquesta Lavadero, maestro del clown mexicano y referente del humor; unos días después se presentará una compañía franco-mexicana, que en colaboración con el Festival de Circo de Chihuahua, protagonizarán dos espectáculos, donde develan un alto nivel técnico y artístico.”

Con Viejo payaso, de Chucho Lavadero y su grupo de apoyo, reflexionarán sobre qué hace falta para unir personas por medio de las generaciones La respuesta, es el amor. Este no es más que un show de payaso, sin más pretensión que divertir. Sólo que en éste, el viejo maestro y sus jóvenes aprendices comparten el escenario el sábado 11 octubre a las 19:30 horas y domingo 12 octubre a las 18 horas.

También está programado, el 24 octubre a las 20 horas, Érase una vez un vestuario de Dúo CheerKo (Juan Carlos Roldán y Cinthia Fernández), con una obra de circo, teatro y patinaje acrobático.

“Entre cambios de vestuario sorprendentes, un perchero juguetón, malabares luminosos y una fiesta desbordante de ritmo y humor, los protagonistas descubren que cada traje guarda una historia y cada juego los acerca más a la complicidad y al asombro”, destacó Peláez.

Nos Monstres, con la Compañía La Troisième Chute (Blanca Franco y Sébastien Davis-Vangelder), a través de circo danzado con creación sonora en vivo cuestionarán el concepto de una única identidad estática; Sébastien y Blanca están convencidos de que el ser humano es un ser múltiple en constante transformación e imaginan una entidad con dos cabezas y ocho patas, que evoluciona hacia una progresiva separación de los cuerpos revelando así su singularidad. La cita es el sábado 25 octubre a las 19:30 horas.