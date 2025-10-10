Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 7

Madrid. Hoy llega a los cines Springsteen: Deliver Me From Nowhere, el filme que, dirigido por Scott Cooper (Corazón rebelde, Black Mass) y protagonizado por Jeremy Allen White (The Bear), retrata al artista durante la grabación en 1982 de su legendario álbum Nebraska, uno de los periodos más creativos de su carrera, pero también más vulnerables y oscuros.

Se trata, en palabras del propio Springsteen, del “capítulo más doloroso” de su vida en el que, ya convertido en una estrella, The Boss se enfrentó a una depresión que venía arrastrando desde hacía años lastrado por la compleja relación con su padre.

“Creo que fue muy valiente que Bruce nos permitiera contar esta historia”, afirma White en una entrevista a Europa Press en la que señala que dar visibilidad a los problemas de salud mental a través de figuras tan admiradas y potentes como Springsteen puede servir para eliminar estigmas e incluso para ayudar a aquellos que pasan por momentos oscuros, “especialmente a los jóvenes”.

“Puede ayudar a esos hombres jóvenes que vean esta película y que admiran a Bruce, solamente viendo lo valiente que fue al abrirse primero, luego pedir ayuda y, finalmente, al aceptarla. Espero que las personas vean esto y se sientan menos solas, y que, si necesitan pedir ayuda, o incluso buscarla de forma profesional, tengan la certeza de que está disponible y que nadie las juzgará por hacerlo”, reflexiona el ganador de dos premios Emmy y tres Globos de Oro. “Si uno de mis héroes como Bruce Springsteen pudo hacerlo, tú también puedes”, resalta.

En este sentido, Cooper recuerda que en los años 80 hablar de los problemas de salud mental era “una rareza” y ensalza la figura de John Landau, el mánager del artista encarnado por Jeremy Strong, que “literalmente le salvó la vida” al insistirle en que buscara ayuda profesional para tratar su depresión.

“Aquí en España, o en América, muchos hombres sufren por su soledad, crisis de salud mental y no reciben la ayuda que necesitan. Así que mi esperanza es que, si ven a Bruce luchando y recibiendo el tipo de ayuda que necesitaba, sepan que ellos también pueden”, afirma el director que explica que logró que Springsteen, al que se refiere como “un gran cinéfilo”, diera su bendición al proyecto avalado por sus filmes anteriores y prometiéndole una película “muy honesta e implacable”.

Los mismos problemas”

Así, en lugar de convertirse en un apresurado repaso de éxitos, Springsteen: Deliver Me From Nowhere apuesta por una narrativa profunda y pausada alejada del típico biopic de rockstar cargado de números musicales para centrarse en ese periodo “tan vulnerable y doloroso” que el artista atravesó hace ya más de cuatro décadas. “Bruce me dijo: ‘Scott, la verdad sobre ti no siempre es muy bonita, y quiero que cuentes esa verdad. Soy muy humano, todos cometemos errores y todos vivimos una vida muy frágil. Quiero mostrar todo eso y, lo más importante, quiero mostrar un momento muy vulnerable y doloroso’”, recuerda el director.