Viernes 10 de octubre de 2025, p. 26
Washington. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que el gobierno podría despedir a los controladores aéreos que no se presenten repetidamente a trabajar durante el cierre del gobierno, al señalar que un aumento de las ausencias está causando importantes interrupciones aéreas.
“Si tenemos un pequeño subconjunto continuo de controladores que no se presentan a trabajar, y son los problemáticos (...) si tenemos algunos en nuestro personal que no están tan dedicados como necesitamos, vamos a dejarlos ir”, sentenció Duffy en Fox Business. “No puedo tener gente que no se presenta a trabajar”, agregó.
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que hay problemas de personal por cuarto día consecutivo, y que vuelos en Newark y las rutas en el área de Nueva York estaban siendo afectados.
Se tiene registro de 19 mil retrasos de vuelos desde el lunes –incluidos 3 mil 300 el jueves– y miles de ellos han estado relacionados con la ralentización de los vuelos por parte de la FAA debido a las ausencias de los controladores aéreos.