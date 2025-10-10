Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 26

Washington. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que el gobierno podría despedir a los controladores aéreos que no se presenten repetidamente a trabajar durante el cierre del gobierno, al señalar que un aumento de las ausencias está causando importantes interrupciones aéreas.

“Si tenemos un pequeño subconjunto continuo de controladores que no se presentan a trabajar, y son los problemáticos (...) si tenemos algunos en nuestro personal que no están tan dedicados como necesitamos, vamos a dejarlos ir”, sentenció Duffy en Fox Business. “No puedo tener gente que no se presenta a trabajar”, agregó.