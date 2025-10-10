Ap y Afp

Viernes 10 de octubre de 2025

Washington. El gobierno de Donald Trump entró al rescate del presidente de Argentina, Javier Milei, y la economía del país sudamericano, por medio de una operación en la que Washington proveerá hasta 20 mil millones de dólares a Buenos Aires, mediante la compra directa de pesos argentinos.

El secretario del Tesoro estadunidense, Scott Bessent, hizo el anuncio en redes sociales, lo que disparó los bonos argentinos en pesos y dólares.

“El (Departamento del) Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar, de inmediato, las medidas excepcionales que sean necesarias para proporcionar estabilidad a los mercados”, declaró Bessent.

“Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos. Adicionalmente hemos finalizado un acuerdo de divisas swap (intercambio de divisas) con el banco central por 20 mil millones de dólares”, agregó el funcionario, al explicar que sostuvo cuatro días de reuniones con el ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, en Washington antes de llegar a un acuerdo.

Javier Milei agradeció a Donald Trump por su “visión y liderazgo. Juntos, como aliados cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad”, escribió en la red X. El mandatario sudamericano, que enfrenta una profunda crisis política y financiera, tiene prevista una visita a la Casa Blanca el 14 de octubre.

Argentina tiene ya una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 20 mil millones de dólares, acordada en abril.

El FMI, que celebra la semana que viene su asamblea de otoño (boreal), tiene un papel en esta ayuda financiera, que Bessent aseguró la semana pasada que no era “un rescate” ante la agitación económica en la nación sudamericana.