Washington. El gobierno de Donald Trump entró al rescate del presidente de Argentina, Javier Milei, y la economía del país sudamericano, por medio de una operación en la que Washington proveerá hasta 20 mil millones de dólares a Buenos Aires, mediante la compra directa de pesos argentinos.
El secretario del Tesoro estadunidense, Scott Bessent, hizo el anuncio en redes sociales, lo que disparó los bonos argentinos en pesos y dólares.
“El (Departamento del) Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar, de inmediato, las medidas excepcionales que sean necesarias para proporcionar estabilidad a los mercados”, declaró Bessent.
“Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos. Adicionalmente hemos finalizado un acuerdo de divisas swap (intercambio de divisas) con el banco central por 20 mil millones de dólares”, agregó el funcionario, al explicar que sostuvo cuatro días de reuniones con el ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, en Washington antes de llegar a un acuerdo.
Javier Milei agradeció a Donald Trump por su “visión y liderazgo. Juntos, como aliados cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad”, escribió en la red X. El mandatario sudamericano, que enfrenta una profunda crisis política y financiera, tiene prevista una visita a la Casa Blanca el 14 de octubre.
Argentina tiene ya una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 20 mil millones de dólares, acordada en abril.
El FMI, que celebra la semana que viene su asamblea de otoño (boreal), tiene un papel en esta ayuda financiera, que Bessent aseguró la semana pasada que no era “un rescate” ante la agitación económica en la nación sudamericana.
Los agricultores estadunidenses y los legisladores demócratas han criticado el acuerdo, el cual han calificado como un rescate para un país que se ha beneficiado de las ventas de soya a China, en detrimento de los agricultores del vecino país del norte.
Argentina es la tercera economía de América Latina –detrás de Brasil y México– y el mayor deudo ante el FMI, con un crédito pendiente al 31 de agosto de 41 mil 800 millones de dólares.
Bessent reconoce intereses geopolíticos
“Las políticas de Argentina, cuando están ancladas en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada”, aseguró Bessent en su mensaje. Sin embargo, reconoció que en la ayuda financiera hay también intereses geopolíticos. “El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que ayude a anclar un Hemisferio Occidental (América Latina) próspero es del interés estratégico de Estados Unidos”, indicó.
La derrota de Milei en una elección legislativa provincial a principios de septiembre desató una corrida cambiaria, que forzó al Banco Central a vender más de mil millones de dólares en tres días para sostener el peso, en una situación de volatilidad financiera que persiste desde entonces.
Con la falta de reservas en dólares, se espera que el anuncio de Bessent despeje la desconfianza de los mercados de cara a las elecciones legislativas cruciales este mes en Argentina.