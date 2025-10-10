Dora Villanueva

Viernes 10 de octubre de 2025

Los países de América Latina y el Caribe deben tomarse en serio la política de desarrollo productivo, o de lo contrario aumentarán los riesgo de caer en una tercera década perdida, advirtió el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar Xirinachs. El funcionario de la agencia de la Organización de Naciones Unidas calificó de “tragedia” el rezago que arrastra la región frente al resto del mundo en productividad. De ahí que se necesiten impulsos al desarrollo que pasen de lo declarativo a la acción, enfatizó.

“La disyuntiva que enfrenta América Latina y el Caribe es contundente: iniciamos una nueva era de crecimiento alto, sostenido, inclusivo y sostenible, o nos enfilamos hacia una tercera década perdida. Para evitarlo, los países deben escalar y mejorar sus políticas de desarrollo productivo a partir de una nueva visión, que incluye, entre otras cosas, trabajar en agendas estratégicas en torno a sectores impulsores, esfuerzos colaborativos multinivel y multiactor, y la promoción de clústeres y otras iniciativas de articulación productiva. Elevemos el perfil de estas políticas y profundicemos en los ‘cómo’, es decir, en cómo llevar a cabo en la práctica estas transformaciones”, sostuvo durante la presentación de un informe en la sede de la Cepal en la Ciudad de México.