Viernes 10 de octubre de 2025, p. 25

La mayoría de los miembros de la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) considera que en los meses recientes la inflación ha registrado un comportamiento estable, con niveles por debajo del promedio histórico, por lo que deja entrever que durante las próximas reuniones continuará con su ciclo de recortes a la tasa de interés.

De acuerdo con las minutas de la última reunión de política monetaria, en la que el órgano colegiado decidió bajar un cuarto de punto porcentual la tasa que determina el costo al que se financian empresas y familias en el país, para ubicarla en 7.5 por ciento, las presiones inflacionarias son en ciertos segmentos y no de manera generalizada.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que durante septiembre la inflación aceleró a 3.76 por ciento anual, nivel por debajo del 4.8 por ciento que pronosticaban analistas.

La mayoría de la junta de gobierno del banco central resaltó que en los meses recientes la inflación subyacente (la que excluye los productos volátiles) se ha mantenido estable e incluso destacaron que la no subyacente ha permanecido en niveles bajos.

Analistas de Banamex indicaron que los comentarios de los miembros de la junta de gobierno del BdeM apuntan a que la mayoría votaría por continuar el ciclo de recortes este año, por lo que prevén dos disminuciones adicionales de un cuarto de punto porcentual en 2025 para cerrar con una tasa de 7 por ciento; en tanto, para 2026 esperan una pausa durante la primer mitad del año, dado que la inflación aumentaría temporalmente, debido a la presión del paquete fiscal, para luego seguir con la baja y cerrar en 6.5 por ciento.

“Considerando los comentarios de la minuta y sus pronósticos de inflación, el Banco de México podría subestimar las presiones inflacionarias, implicando riesgos a la baja para nuestra trayectoria de tasas”, advirtió Banamex.