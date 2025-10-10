Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 25

La inflación general en México se aceleró a 3.76 por ciento anual en septiembre de 2025, lo que supera el 3.57 por ciento de agosto, principalmente por mayores precios en mercancías, un fuerte aumento estacional en los precios de educación, vivienda y algunos productos agropecuarios, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el instituto, la inflación general en el país ligó dos meses al alza y acumuló tres lecturas anuales dentro del objetivo de estabilidad de precios del Banco de México (3 por ciento +/- un punto porcentual).

El dato de la inflación general estuvo ligeramente por debajo de la expectativa de los analistas económicos, que esperaban un incremento de precios al consumidor de 3.8 por ciento en septiembre, en comparación con el mismo mes de 2024.

El índice nacional de precios al consumidor presentó una variación mensual de 0.23 por ciento en septiembre del presente año, lo que provocó la aceleración del aumento de precios, tras cuatro avances mensuales al hilo.

El comportamiento de la inflación vino de la mano del índice subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos, así como determina la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazos, pues aumentó 0.33 por ciento mensual y subió a 4.28 por ciento anual en septiembre, su nivel más alto desde abril del año pasado (4.37 por ciento), sumando cinco lecturas arriba de 4 por ciento.

Los precios al alza que destacaron por su incidencia sobre la inflación general en la primera quincena de septiembre fueron vivienda propia (0.21 por ciento mensual), primaria (5.98 por ciento), loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.47 por ciento), así como universidad (1.82 por ciento).