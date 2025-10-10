El índice general anual aceleró a 3.76 por ciento; ligó dos meses al alza
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 25
La inflación general en México se aceleró a 3.76 por ciento anual en septiembre de 2025, lo que supera el 3.57 por ciento de agosto, principalmente por mayores precios en mercancías, un fuerte aumento estacional en los precios de educación, vivienda y algunos productos agropecuarios, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el instituto, la inflación general en el país ligó dos meses al alza y acumuló tres lecturas anuales dentro del objetivo de estabilidad de precios del Banco de México (3 por ciento +/- un punto porcentual).
El dato de la inflación general estuvo ligeramente por debajo de la expectativa de los analistas económicos, que esperaban un incremento de precios al consumidor de 3.8 por ciento en septiembre, en comparación con el mismo mes de 2024.
El índice nacional de precios al consumidor presentó una variación mensual de 0.23 por ciento en septiembre del presente año, lo que provocó la aceleración del aumento de precios, tras cuatro avances mensuales al hilo.
El comportamiento de la inflación vino de la mano del índice subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos, así como determina la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazos, pues aumentó 0.33 por ciento mensual y subió a 4.28 por ciento anual en septiembre, su nivel más alto desde abril del año pasado (4.37 por ciento), sumando cinco lecturas arriba de 4 por ciento.
Los precios al alza que destacaron por su incidencia sobre la inflación general en la primera quincena de septiembre fueron vivienda propia (0.21 por ciento mensual), primaria (5.98 por ciento), loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.47 por ciento), así como universidad (1.82 por ciento).
La inflación de las mercancías acumuló nueve meses consecutivos acelerándose y se ubicó en 4.19 por ciento anual en septiembre.
Por su parte, el índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, cayó 0.1 por ciento mensual, para llevar a sus medición frente a septiembre de 2024 en 2.02 por ciento, alentada por el descenso de las frutas y verduras y la desaceleración de los precios de la energía.
Los principales descensos de precios ocurrieron en aguacate, papa, naranja, gas doméstico LP, 0.67 por ciento; huevo, principalmente. Y es que el chile serrano, tomate verde, carne de res (17.6, 12.93, 0.92 por ciento, en ese orden) destacaron con incrementos en sus costos.
“Los datos de septiembre confirman que la inflación en México mantiene una trayectoria controlada, aunque con un ligero repunte en la tasa general y una persistencia moderada en el componente subyacente. Este comportamiento sugiere que el proceso de desinflación continúa, pero de manera pausada y heterogénea entre rubros, lo que mantiene cierta cautela en las decisiones de política monetaria”, explicó Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex.
Añadió que la expectativa de que la inflación cierre el año dentro del rango objetivo respalda la posibilidad de que el Banco de México continúe su ciclo de recortes de manera gradual a las tasas de interés, con un siguiente ajuste de 0.25 puntos porcentuales en su próxima reunión del 6 de noviembre.