Alejandro Alegría y Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 24

Cambiar el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por acuerdos bilaterales, como sugirió el presidente estadunidense Donald Trump, no es recomendable en el contexto geopolítico actual, ya que no tendrían el mismo impacto que el pacto trilateral actual, dijeron representantes de la industria de vehículos pesados.

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), afirmó que negociar acuerdos bilaterales “no es deseable”, debido al avance de productos asiáticos y europeos.

Consideró que para que Estados Unidos mantenga el estatus de potencia económica, su mejor opción es la integración con México y Canadá.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), afirmó que el T-MEC ha sido beneficioso para la región como instrumento legal para el comercio y expresó el deseo de mantenerlo.

Sobre la amenaza de aranceles a camiones importados por Estados Unidos a partir del 1º de noviembre, señaló que la incertidumbre persiste en el sector, aunque no anticipó la relocalización de líneas de producción hacia Estados Unidos.

Arzate mencionó que México actualmente cumple con 64 por ciento del valor de contenido regional, cifra que aumentará a 70 por ciento para 2027. Además,el país aporta el 45 por ciento del valor de contenido laboral y 70 por ciento del acero y aluminio para exportaciones a Estados Unidos bajo el T-MEC.

Nueva caída en la producción y exportación de camiones

La industria de vehículos pesados en México mantuvo el freno en la exportación, producción y ventas en septiembre de 2025.