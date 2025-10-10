Viernes 10 de octubre de 2025, p. 24
Cambiar el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por acuerdos bilaterales, como sugirió el presidente estadunidense Donald Trump, no es recomendable en el contexto geopolítico actual, ya que no tendrían el mismo impacto que el pacto trilateral actual, dijeron representantes de la industria de vehículos pesados.
Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), afirmó que negociar acuerdos bilaterales “no es deseable”, debido al avance de productos asiáticos y europeos.
Consideró que para que Estados Unidos mantenga el estatus de potencia económica, su mejor opción es la integración con México y Canadá.
Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), afirmó que el T-MEC ha sido beneficioso para la región como instrumento legal para el comercio y expresó el deseo de mantenerlo.
Sobre la amenaza de aranceles a camiones importados por Estados Unidos a partir del 1º de noviembre, señaló que la incertidumbre persiste en el sector, aunque no anticipó la relocalización de líneas de producción hacia Estados Unidos.
Arzate mencionó que México actualmente cumple con 64 por ciento del valor de contenido regional, cifra que aumentará a 70 por ciento para 2027. Además,el país aporta el 45 por ciento del valor de contenido laboral y 70 por ciento del acero y aluminio para exportaciones a Estados Unidos bajo el T-MEC.
Nueva caída en la producción y exportación de camiones
La industria de vehículos pesados en México mantuvo el freno en la exportación, producción y ventas en septiembre de 2025.
De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), que dio a conocer el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la industria de camiones en México exportó 5 mil 196 unidades, lo que representó una caída de 58.3 por ciento respecto al noveno mes de 2024, y sumó su cuarta baja anual consecutiva.
Fue el número de exportaciones más bajo desde mayo de 2020, cuando se desató la pandemia de covid- 19.
El sector ensambló 6 mil 857 vehículos, 59.3 por ciento menos con respecto a septiembre del año pasado, su cuarto descenso consecutivo anual y el volumen más bajo desde la crisis sanitaria.
En septiembre de 2025, en el mercado nacional, las 13 empresas que conforman este registro reportaron que las ventas internas al menudeo y al mayoreo se desplomaron 34.6 y 55 por ciento anual, al comercializar 3 mil 358 y 2 mil 514 unidades, respectivamente, en el periodo de referencia. Las caídas de las ventas en el mes patrio acumularon nueve lecturas anuales con contracciones.
Para los meses de enero a septiembre de 2025, se exportaron 87 mil 620 unidades, lo que representó una caída de 29.1 por ciento respecto al mismo lapso de 2024. Este fue el monto acumulado más bajo desde enero-septiembre de 2020 (82 mil 304 unidades).
Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados, con 94.5 por ciento del total en septiembre; en agosto fue de 94.8 por ciento del total.
Rosales Zárate señaló que la principal causa de este impacto negativo es la incertidumbre sobre la relación con Estados Unidos y el T-MEC.