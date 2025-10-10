M

éxico vive atrapado en una paradoja que explica buena parte de su estancamiento: necesita un Estado fuerte, pero su sistema político se empeña en debilitarlo. Cada cambio de gobierno trae consigo una purga total. Se reparten cargos, se reinventan dependencias, se cambian logos, papelería y nombres de programas como si el simple gesto de borrar lo anterior garantizara el futuro. No se heredan proyectos ni se preservan capacidades. La improvisación se ha convertido en método de gobierno y la discontinuidad, en marca de identidad nacional.

Ningún país ha logrado desarrollarse sobre esa arena movediza. Los estados que planearon su industrialización –Japón, Corea del Sur, Alemania o China– lo hicieron porque construyeron burocracias sólidas, profesionales, con memoria y visión de largo plazo. Sus funcionarios eran servidores de la nación, no de un partido. Sus decisiones no dependían de los caprichos del gobernante en turno, sino de planes cuidadosamente acumulados y ejecutados con disciplina. Esa continuidad fue su mayor ventaja competitiva: mientras México reinicia cada sexenio, ellos avanzaron durante décadas en una misma dirección.

Aquí, en cambio, el poder se ejerce como botín. Los cargos se distribuyen como recompensa y la lealtad se mide por la cercanía, no por la competencia. Cada administración barre con los cuadros anteriores, desmantela equipos técnicos, desecha diagnósticos y rehace instituciones. Lo que en otros países es servicio civil, aquí es rotación política. Lo que debería ser continuidad, se vuelve desorden. El costo de ese cortoplacismo no se mide sólo en ineficiencia, sino en pérdida de certidumbre: ningún empresario invierte con confianza, ningún investigador planifica a largo plazo, ningún funcionario se especializa si su empleo depende del humor electoral.

Un país que no da estabilidad a su propio aparato público tampoco puede ofrecerla al resto de la sociedad.

En este sistema, el Estado no puede pensar estratégicamente porque está condenado a sobrevivir al calendario político. Cada sexenio arranca con la pretensión de refundar la administración pública, pero lo único que se logra es reiniciar el ciclo de la improvisación. Se confunde movimiento con progreso, cambio con mejora, reorganización con reforma. Las estructuras se mueven, pero el país no avanza. La energía del gobierno se consume en reinventarse, no en transformar. La continuidad –ese atributo invisible de toda política seria– desaparece en el torbellino de la inmediatez.

Por eso las políticas públicas, por ambiciosas que parezcan, carecen de horizonte. Se anuncian con solemnidad, pero sin mecanismos de evaluación ni continuidad presupuestal. Se sustituyen por ocurrencias o nuevos eslóganes y mueren antes de madurar. En lugar de una estrategia de Estado, México tiene una sucesión de experimentos inconclusos. En lugar de instituciones estables, un archipiélago de dependencias que se duplican, se estorban o se cancelan según la moda ideológica del momento. Así, el país lleva décadas administrando la inercia sin construir futuro ni generar crecimiento sostenido.