Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 23

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “no hay un dato de cuánto recurso significa el contrabando de combustible” y será a finales de mes cuando se tenga un esquema de trazabilidad para determinar “si todavía hay contrabando y de qué tamaño es”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Afirmó que la estimación que hace unos días dio la procuradora fiscal, Grisel Galeano, en una entrevista en la Cámara de Diputados, de que el daño al erario es de 600 mil millones de pesos, fue en referencia a “una declaración que había dado un diputado”.

En tanto, el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, confirmó que el saldo histórico de casos querellados por este ilícito es de 16 mil millones de pesos.

“Son expedientes para casos muy específicos, integrados por la Procuraduría Fiscal,y querellados en Fiscalía y en tribunales”, dijo ayer en la mañanera del pueblo.