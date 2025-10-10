Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 23

El apetito por el riesgo en los mercados financieros fue escaso. El peso se debilitó frente al dólar, mientras el oro y el petróleo retrocedieron, pese a que Hamas declaró el fin de la guerra en Gaza; acompañados por las pérdidas en los mercados accionarios de Estados Unidos y México, durante la novena jornada de estancamiento presupuestario estadunidense.

La moneda mexicana registró una depreciación de 0.33 por ciento, para cerrar ayer en 18.3855 pesos por dólar spot. De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.4160 unidades y un mínimo de 18.3830.

El Inegi reveló ayer que la inflación general de México se aceleró a 3.76 por ciento anual en septiembre, empujada por el incremento de precios de mercancías, educación y algunas frutas y verduras. Aunque estuvo por debajo del consenso del mercado (3.8 por ciento), algunos analistas vieron la posibilidad de que el Banco de México hiciera una pausa en su ciclo de baja de tasas de referencia, actualmente en 7.5 por ciento. No obstante, las últimas minutas de la autoridad monetaria prevén que el recorte de tasas continuará.

En tanto, el índice del dólar, que mide el comportamiento de la moneda frente a una canasta de seis divisas internacionales, subió 0.52 por ciento, a 99.16 puntos, en una cuarta sesión de ganancias hacia máximos de julio pasado.

Los mercados no se dejaron llevar por el optimismo que traslada el principio de acuerdo para Gaza entre Israel y Hamas.

Los activos especialmente sensibles al conflicto en Medio Oriente, como el petróleo y el oro, retrocedieron. Los futuros del crudo Brent bajaron 1.55 por ciento, hasta 65.22 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate cayó 1.66 por ciento, a 61.51 dólares.