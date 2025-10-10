Viernes 10 de octubre de 2025, p. 23
El apetito por el riesgo en los mercados financieros fue escaso. El peso se debilitó frente al dólar, mientras el oro y el petróleo retrocedieron, pese a que Hamas declaró el fin de la guerra en Gaza; acompañados por las pérdidas en los mercados accionarios de Estados Unidos y México, durante la novena jornada de estancamiento presupuestario estadunidense.
La moneda mexicana registró una depreciación de 0.33 por ciento, para cerrar ayer en 18.3855 pesos por dólar spot. De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.4160 unidades y un mínimo de 18.3830.
El Inegi reveló ayer que la inflación general de México se aceleró a 3.76 por ciento anual en septiembre, empujada por el incremento de precios de mercancías, educación y algunas frutas y verduras. Aunque estuvo por debajo del consenso del mercado (3.8 por ciento), algunos analistas vieron la posibilidad de que el Banco de México hiciera una pausa en su ciclo de baja de tasas de referencia, actualmente en 7.5 por ciento. No obstante, las últimas minutas de la autoridad monetaria prevén que el recorte de tasas continuará.
En tanto, el índice del dólar, que mide el comportamiento de la moneda frente a una canasta de seis divisas internacionales, subió 0.52 por ciento, a 99.16 puntos, en una cuarta sesión de ganancias hacia máximos de julio pasado.
Los mercados no se dejaron llevar por el optimismo que traslada el principio de acuerdo para Gaza entre Israel y Hamas.
Los activos especialmente sensibles al conflicto en Medio Oriente, como el petróleo y el oro, retrocedieron. Los futuros del crudo Brent bajaron 1.55 por ciento, hasta 65.22 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate cayó 1.66 por ciento, a 61.51 dólares.
El oro frenó su espiral de récords históricos, pero también logró minimizar la recogida de beneficios. El activo refugio por excelencia registró un descenso de 1.94 por ciento para ubicarse en 3 mil 991.45 dólares la onza.
Durante los últimos meses la renta variable apenas se ha dejado intimidar por las tensiones geopolíticas, ante los récords históricos en Wall Street o en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Dispuesta la Fed a continuar el ciclo de baja en tasas
El anuncio sobre Gaza entre Israel y Hamas tuvo un impacto muy limitado en los mercados financieros. El Nasdaq retrocedió 0.08 por ciento; el S&P 500 bajó 0.28 por ciento, pese a la ganancia de más de 1.5 por ciento de Nvidia, y el Dow Jones cayó 0.52 por ciento.
Ante el arranque de la temporada de reportes financieros al tercer trimestre de 2025, Wall Street que viene de máximos históricos, no logró motivación en las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), en un evento bancario, al no dar mayores pistas.
Por su parte, la BMV perdió 0.11 por ciento, para cerrar en 60 mil 819.31 unidades, apoyada por la ganancias de las acciones de Grupo México, de 2.37 por ciento; Grupo Carso, 2.31 por ciento, y Walmart, 1.38 por ciento.
El vacío de datos económicos en Estados Unidos, debido al cierre administrativo que persiste desde el 1º de octubre, otorga mayor relevancia a novedades monetarias como la conocida a última hora del miércoles. Las actas de la Fed confirmaron la predisposición a seguir bajando las tasas de interés, siempre que la inflación lo permita, aunque hay algunos puntos de división y cautela entre los miembros del banco central estadunidense.