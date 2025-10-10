▲ El aumento de los ingresos del gobierno no se logró conmás impuestos, destacó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 23

Entre enero y septiembre de este año, los ingresos que ha obtenido el gobierno federal superan en 542 mil millones de pesos los registrados en el mismo periodo de 2024, un registro histórico, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Equiparó la recaudación de este año con 2019: entonces fueron poco menos de 3 billones; en 2025 son 4.6 billones de pesos, un aumento sustancial aún descontando el factor inflacionario.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo que este incremento no está sustentado en más impuestos; no se modifica la Ley de Impuesto sobre la Renta, ni la del IVA, sólo se actualizan algunas contribuciones de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, de acuerdo con la ley. El aumento en los ingresos está basado en dos principios rectores: combate a la corrupción, así como a la evasión y el contrabando.

Un factor importante ha sido el combate a las empresas factureras, que ayudan a simular ingresos y evadir impuestos, afirmó el director del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez. Se han modificado los plazos para dar de alta una empresa con el fin de acreditar plenamente el domicilio donde habrá de operar.

Es una medida de control ante el registro de empresas falsas, modificando el proceso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y a la firma electrónica con la que las empresas pueden facturar, dijo.

Otro elemento que ha contribuido es la introducción de adecuaciones en el funcionamiento de las aduanas, donde se han obtenido 200 mil millones de pesos de ingresos extraordinarios, afirmó Sheinbaum. Entre otras medidas, se incrementó el porcentaje de la verificación en aduanas a través del semáforo, pues prácticamente se duplicó de 8 a 15 por ciento.