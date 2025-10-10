De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 22

Las entidades financieras mexicanas enfrentan riesgos constantes de contagio ante situaciones de lavado de dinero y de sanciones continuas relacionadas con ese delito, sostuvo la calificadora Fitch.

La firma alertó que el riesgo de contagio puede erosionar la confianza en el sistema financiero en general si no se controla, lo que podría presionar los flujos de capital transfronterizos, aumentar los costos de cumplimiento normativo e impulsar la salida de clientes.

En un reporte, Fitch expuso que el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras por sospechas de lavado de dinero vinculadas a cárteles representa un importante evento de estrés para las instituciones financieras de México, porque tiene potencial de sanciones continuas y riesgos de contagio.

“La participación y presencia de mercado relativamente reducidas de las instituciones afectadas, así como la pronta respuesta regulatoria, han limitado la amenaza de una disrupción más amplia del mercado, pero los posibles riesgos de lavado de dinero serán un tema de vigilancia continua para el sistema financiero”, destacó la firma.

Comentó que luego de la notificación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa por sospechas de lavado de dinero, Fitch rebajó la calificación de las entidades –evaluadas por Fitch únicamente a escala nacional– en varias categorías para reflejar mejor la mayor vulnerabilidad de estas entidades y el posible efecto sobre la liquidez y los ingresos que, en última instancia, podría amenazar su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

Sin embargo, las tres instituciones financieras han negado cualquier irregularidad, indicó Fitch.

La calificadora mencionó que los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero y la aplicación de la ley pueden socavar rápidamente la viabilidad y la continuidad de una institución financiera, perjudicando su perfil comercial y, en última instancia, sus ingresos, así como la confianza de consumidores, inversionistas y socios.

“Las actividades comerciales de las instituciones financieras afectadas podrían verse afectadas por la congelación de activos, la reversión de transacciones y la incertidumbre legal”, puntualizó.

Intercam, CIBanco y Vector siguen en funcionamiento y no están sujetas a liquidación automática; sin embargo, a partir del 21 de julio de 2025 las instituciones financieras estadunidenses tienen prohibido transferir fondos a estas entidades o recibirlos de ellas.