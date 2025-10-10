Viernes 10 de octubre de 2025, p. 22
Las entidades financieras mexicanas enfrentan riesgos constantes de contagio ante situaciones de lavado de dinero y de sanciones continuas relacionadas con ese delito, sostuvo la calificadora Fitch.
La firma alertó que el riesgo de contagio puede erosionar la confianza en el sistema financiero en general si no se controla, lo que podría presionar los flujos de capital transfronterizos, aumentar los costos de cumplimiento normativo e impulsar la salida de clientes.
En un reporte, Fitch expuso que el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras por sospechas de lavado de dinero vinculadas a cárteles representa un importante evento de estrés para las instituciones financieras de México, porque tiene potencial de sanciones continuas y riesgos de contagio.
“La participación y presencia de mercado relativamente reducidas de las instituciones afectadas, así como la pronta respuesta regulatoria, han limitado la amenaza de una disrupción más amplia del mercado, pero los posibles riesgos de lavado de dinero serán un tema de vigilancia continua para el sistema financiero”, destacó la firma.
Comentó que luego de la notificación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa por sospechas de lavado de dinero, Fitch rebajó la calificación de las entidades –evaluadas por Fitch únicamente a escala nacional– en varias categorías para reflejar mejor la mayor vulnerabilidad de estas entidades y el posible efecto sobre la liquidez y los ingresos que, en última instancia, podría amenazar su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
Sin embargo, las tres instituciones financieras han negado cualquier irregularidad, indicó Fitch.
La calificadora mencionó que los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero y la aplicación de la ley pueden socavar rápidamente la viabilidad y la continuidad de una institución financiera, perjudicando su perfil comercial y, en última instancia, sus ingresos, así como la confianza de consumidores, inversionistas y socios.
“Las actividades comerciales de las instituciones financieras afectadas podrían verse afectadas por la congelación de activos, la reversión de transacciones y la incertidumbre legal”, puntualizó.
Intercam, CIBanco y Vector siguen en funcionamiento y no están sujetas a liquidación automática; sin embargo, a partir del 21 de julio de 2025 las instituciones financieras estadunidenses tienen prohibido transferir fondos a estas entidades o recibirlos de ellas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumió temporalmente el control de las tres entidades señaladas, tras experimentar problemas operativos y de liquidez.
“Empresas claves, como grandes bancos estadunidenses, bancos locales y otros participantes del mercado, han comenzado a cortar vínculos con las entidades y a retirar fondos, lo que presiona la liquidez”, informó Fitch.
Agregó que importantes fideicomisos de inversión inmobiliaria mexicanos buscan remplazar a CIBanco como fiduciario.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam se transferirán temporalmente a unidades locales de banca de desarrollo para mantenerlos operativos.
Ambos bancos representaban aproximadamente 1.5 por ciento de los activos totales y menos de uno por ciento de los préstamos y depósitos del sistema bancario mexicano a abril de 2025.
Fitch aseguró que esta pequeña participación de mercado en crédito y depósitos, modelos de negocio concentrados y su amplio capital y liquidez limitan la amenaza de una disrupción más amplia.
CIBanco e Intercam tienen modelos de negocio fuertemente concentrados en el comercio mayorista de divisas, servicios de derivados y pagos internacionales.
Los ingresos por operaciones de divisas representan más de la mitad de los ingresos operativos de los bancos afectados.
Intercam y CIBanco se ubicaban entre los 10 principales actores del mercado cambiario de México en conjunto, con 18 por ciento del volumen de divisas negociado por el sector privado no financiero entre 2021 y 2024. “Otros bancos podrían absorber sus actividades de corretaje de divisas, ya que todos tienen permitido operar en este segmento, aunque el apetito por el riesgo varía”, declaró Fitch.
Vector Casa de Bolsa tenía una participación de mercado de menos de uno por ciento de las cuentas de inversión y casi 2 por ciento de las transacciones de custodia a diciembre de 2024.
“Si bien su modelo de negocio está diversificado, la situación actual puede afectar negativamente a varias líneas de negocio debido al riesgo reputacional que podría llevar a que los clientes se vayan a la competencia”, se menciona en el análisis.