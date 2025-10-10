Sigue adelante plan con Chico Pardo
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 22
El consorcio estadunidense Citi rechazó ayer la oferta que hizo el empresario minero Germán Larrea para comprar la totalidad de las acciones de su filial mexicana Banamex, en una decisión que deja fuera por segunda ocasión en dos años al propietario del Grupo México y segundo hombre más acaudalado del país de la posibilidad de hacerse con el intermediario financiero.
Citi no dejó transcurrir el plazo de 10 días que Grupo México abrió el lunes para que se pronunciara sobre la oferta de compra, hecha el viernes pasado después del cierre de las operaciones del mercado financiero. “Citi rechaza su oferta”, respondió la firma estadunidense al magnate, quien en el historial reciente de sus empresas tiene a cuestas la explosión en la mina Pasta de Conchos y la contaminación del río Sonora.
Tras hacerse pública la respuesta al conglomerado de minería, construcción, ingeniería, infraestructura y transporte, las autoridades financieras (Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda) recibieron la documentación para la aprobación de la oferta del empresario Fernando Chico Pardo para adquirir 25 por ciento del Grupo Financiero Banamex.
Apenas el martes 7 de pasado, Grupo México reafirmó la oferta de comprar 100 por ciento de las acciones de Banamex y estableció un periodo de 10 días para que Citigroup estudiará con su consejo de administración y principales accionistas la propuesta.
“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la oferta pública inicial accionaria (OPI) planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, aseguró la firma en un comunicado.
Hace dos semanas, el empresario Fernando Chico Pardo anunció la compra de 25 por ciento de Banamex por 42 mil millones de pesos. Con esta información, Citi avanzaba en su plan de desinversión. El resto de las acciones, será colocado a través de una oferta pública en el mercado de valores.
El conglomerado del segundo empresario más rico del país, Germán Larrea, había ofrecido hace ocho días comprar 100 por ciento del banco en una operación que se estimaba en unos 9 mil 300 millones de dólares (aproximadamente 171 mil millones de pesos).
Dicho capital representó 88 por ciento de la pérdida del valor de capitalización que sufrió Grupo México el lunes en el mercado accionario, pues tras lanzar su oferta a Citi, la cual en 2023 ya había sido rechazada, las acciones de la empresa se desplomaron 15.43 por ciento y sufrió una merma de más de 190 mil millones de pesos en su valor de mercado. Las acciones de la empresa de Germán Larrea, la cual estuvo involucrada en el fallecimiento de 65 trabajadores de la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, en Coahuila, tras una explosión por acumulación de gas metano, subieron este jueves 1.85 por ciento, a 143.98 pesos, acumulando tres ganancias consecutivas, en las cuales avanzó 5.9 por ciento. Por lo anterior, el valor total de la empresa del magnate se redujo a 1.12 billones de pesos, pues antes de la oferta por la entidad financiera era de 1.25 billones.
Analistas esperan un proceso de reconfiguración en el sector bancario en México, pues Banamex es el cuarto grupo financiero más grande en cuanto a nivel de activos.