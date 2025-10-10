Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 22

El consorcio estadunidense Citi rechazó ayer la oferta que hizo el empresario minero Germán Larrea para comprar la totalidad de las acciones de su filial mexicana Banamex, en una decisión que deja fuera por segunda ocasión en dos años al propietario del Grupo México y segundo hombre más acaudalado del país de la posibilidad de hacerse con el intermediario financiero.

Citi no dejó transcurrir el plazo de 10 días que Grupo México abrió el lunes para que se pronunciara sobre la oferta de compra, hecha el viernes pasado después del cierre de las operaciones del mercado financiero. “Citi rechaza su oferta”, respondió la firma estadunidense al magnate, quien en el historial reciente de sus empresas tiene a cuestas la explosión en la mina Pasta de Conchos y la contaminación del río Sonora.

Tras hacerse pública la respuesta al conglomerado de minería, construcción, ingeniería, infraestructura y transporte, las autoridades financieras (Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda) recibieron la documentación para la aprobación de la oferta del empresario Fernando Chico Pardo para adquirir 25 por ciento del Grupo Financiero Banamex.

Apenas el martes 7 de pasado, Grupo México reafirmó la oferta de comprar 100 por ciento de las acciones de Banamex y estableció un periodo de 10 días para que Citigroup estudiará con su consejo de administración y principales accionistas la propuesta.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la oferta pública inicial accionaria (OPI) planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, aseguró la firma en un comunicado.