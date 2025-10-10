Deportes
Costa Rica empata 0-0 y se aleja del Mundial
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2025, p. a39

San Pedro Sula., Honduras y Costa Rica empataron 0-0 en la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026, un resultado que aleja al equipo tico, dirigido por el mexicano Miguel Piojo Herrera, de la máxima cita del futbol.

El partido disputado ayer en el estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, fue ríspido y sin grandes ocasiones de gol, aunque los costarricenses buscaron con más ahínco la portería rival.

Con este resultado, Haití lidera el Grupo C con 5 puntos tras vencer a Nicaragua 3-0, las mismas unidades que Honduras. Les siguen Costa Rica, con 3, y los nicaragüenses suman una.

La selección tica, con seis participaciones mundialistas, llegó a Honduras con la imperiosa necesidad de mostrar sus galones, tras un pobre inicio en la fase final, en la que empataron con Nicaragua y Haití.

Su técnico, el Piojo Herrera, quien fue abucheado en el último partido disputado en San José, presentó un equipo que buscó el control del esférico ante un rival que jugaba al contragolpe; sin embargo, no logró anotar y sigue sin ganar en la eliminatoria.

