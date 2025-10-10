Viernes 10 de octubre de 2025, p. a39
Nueva Jersey., Cam Skattebo corrió para tres touchdowns, brilló junto con el también novato Jaxson Dart y contribuyó al triunfo sorpresivo de los Gigantes de Nueva York, por 34-17 sobre las Águilas de Filadelfia, actuales campeones del Supertazón y suman su segunda derrota consecutiva.
Skattebo se abrió paso hasta la zona de anotación con un avance de cuatro yardas y otros dos de una. El mariscal Dart corrió sin ser tocado en su acarreo de 20 yardas para un touchdown y se conectó con Wan’Dale Robinson en una recepción y carrera de 35 yardas hasta las diagonales.
Los novatos, quienes perdieron el balón el domingo en una derrota llena de pifias en Nueva Orleans, respondieron de la manera que el entrenador Brian Daboll esperaba. Dart completó 17 de 25 pases para 195 yardas por aire y 13 acarreos para 58 yardas. Cabe recordar que se sometió a una prueba de conmoción cerebral tras un fuerte golpe. Por su lado, Skattebo corrió 19 veces para un récord personal de 98 yardas.
En tanto, los Gigantes (2-4) también capturaron a Jalen Hurts tres veces. Brian Burns llegó al mariscal de campo de las Águilas en dos ocasiones para empatar en el liderato de la NFL en capturas esta temporada con siete.
En el cuarto periodo, el mariscal de campo local vio interceptado un envío por Cordale Flott. Fue la primera intercepción de Hurts en la temporada y la segunda en sus últimos 15 juegos, la otra fue en el Supertazón, además anotó en el intento final y efectuó un pase de pala para touchdown a Dallas Goedert. Pero sus errores, combinados con los de la defensa, incidieron en sus primeras dos derrotas consecutivas desde que hilaron tres en el cierre de la temporada regular 2023 para quedar fuera de la postemporada.