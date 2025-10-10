▲ Cam Skattebo, de Nueva York, contribuyó con un touchdown a la victoria de su equipo. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. a39

Nueva Jersey., Cam Skattebo corrió para tres touchdowns, brilló junto con el también novato Jaxson Dart y contribuyó al triunfo sorpresivo de los Gigantes de Nueva York, por 34-17 sobre las Águilas de Filadelfia, actuales campeones del Supertazón y suman su segunda derrota consecutiva.

Skattebo se abrió paso hasta la zona de anotación con un avance de cuatro yardas y otros dos de una. El mariscal Dart corrió sin ser tocado en su acarreo de 20 yardas para un touchdown y se conectó con Wan’Dale Robinson en una recepción y carrera de 35 yardas hasta las diagonales.

Los novatos, quienes perdieron el balón el domingo en una derrota llena de pifias en Nueva Orleans, respondieron de la manera que el entrenador Brian Daboll esperaba. Dart completó 17 de 25 pases para 195 yardas por aire y 13 acarreos para 58 yardas. Cabe recordar que se sometió a una prueba de conmoción cerebral tras un fuerte golpe. Por su lado, Skattebo corrió 19 veces para un récord personal de 98 yardas.