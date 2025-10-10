▲ Carson Kelly, de Cachorros, anota con un sencillo productor de Matt Shaw durante la sexta entrada en el estadio Wrigley Field. Los locales estaban al borde de la eliminación tras perder los dos primeros encuentros, pero se recuperaron y empataron a dos la serie de la Nacional. Foto Ap

Chicago. Matthew Boyd lanzó juego de dos hits hasta la quinta entrada, y los Cachorros de Chicago frenaron a los Cerveceros de Milwaukee, al blanquearlos por 6-0 para obligar a un quinto y decisivo juego de la serie divisional de la Liga Nacional.

Ian Happ, Kyle Tucker y Michael Busch conectaron ayer vuelacercas por los locales, deleitando a una animada multitud de 41 mil 770 personas en el estadio Wrigley Field. Busch envió la pelota hasta la calle por segundo juego consecutivo y por tercera vez en la serie.

Los Cachorros estaban al borde de la eliminación después de perder los dos primeros encuentros en Milwaukee, pero sobrevivieron con una victoria de 4-3 el pasado miércoles antes de aprovechar al máximo una actuación destacada de Boyd y cuatro relevistas en el cuarto duelo.

El próximo paso es el final de la serie al mejor de cinco, de nuevo en Milwaukee, mañana por la noche. El ganador se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La novena de los Cerveceros totalizaron tres imparables, batearon de 13-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 en base en los dos juegos de la serie en el Wrigley Field.

Cabe mencionar que Boyd también inició el primer juego de la serie, disputado el sábado. Con tres días de descanso, sólo logró dos outs, mientras el dominicano Freddy Peralta trabajó hasta la sexta entrada en la victoria de Mil-waukee por 9-3.