El duelo decisivo será mañana en Milwaukee
Chicago abrió el marcador con un vuelacercas de Ian Happ que produjo tres carreras en el primer inning
Viernes 10 de octubre de 2025, p. a39
Chicago. Matthew Boyd lanzó juego de dos hits hasta la quinta entrada, y los Cachorros de Chicago frenaron a los Cerveceros de Milwaukee, al blanquearlos por 6-0 para obligar a un quinto y decisivo juego de la serie divisional de la Liga Nacional.
Ian Happ, Kyle Tucker y Michael Busch conectaron ayer vuelacercas por los locales, deleitando a una animada multitud de 41 mil 770 personas en el estadio Wrigley Field. Busch envió la pelota hasta la calle por segundo juego consecutivo y por tercera vez en la serie.
Los Cachorros estaban al borde de la eliminación después de perder los dos primeros encuentros en Milwaukee, pero sobrevivieron con una victoria de 4-3 el pasado miércoles antes de aprovechar al máximo una actuación destacada de Boyd y cuatro relevistas en el cuarto duelo.
El próximo paso es el final de la serie al mejor de cinco, de nuevo en Milwaukee, mañana por la noche. El ganador se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
La novena de los Cerveceros totalizaron tres imparables, batearon de 13-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 en base en los dos juegos de la serie en el Wrigley Field.
Cabe mencionar que Boyd también inició el primer juego de la serie, disputado el sábado. Con tres días de descanso, sólo logró dos outs, mientras el dominicano Freddy Peralta trabajó hasta la sexta entrada en la victoria de Mil-waukee por 9-3.
Con una nueva oportunidad, Boyd cumplió. Ponchó a seis y caminó a tres en cuatro episodios y dos tercios.
Además, tuvo una ventaja temprana cuando Happ conectó una recta de Peralta, con cuenta de 1-1 y envió la esférica al otro lado del muro del jardín derecho. Ese jonrón produjo tres carreras con dos outs en la primera entrada.
Nico Hoerner pegó un sencillo y Tucker caminó antes del tercer jonrón de postemporada en la carrera de Happ. Chicago ha dado batazos de cuatro esquinas en la primera entrada en cada uno de los cuatro juegos de la serie.
Fue un gran momento para Happ, quien se fue de 21-2 con 11 ponches en los primeros seis juegos de playoffs de Chicago este año.
Los Cachorros tenían una ventaja de 3-0 cuando Boyd salió con corredores en segunda y tercera en la quinta, recibiendo una gran ovación de la multitud. El venezolano Daniel Palencia entró y retiró a su compatriota Jackson Chourio con un elevado al campocorto para decretar el fin de la entrada.
Palencia también trabajó el sexto inning en esta tercera victoria de postempotada. Drew Pomeranz y Brad Keller consiguieron cada uno tres ponches antes de que Caleb Thielbar diera trámite al duelo en el noveno episodio.