Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. a12

Guadalajara, Jal., Existen dos denuncias más en contra del ex futbolista Omar B anteriores a la que hoy lo mantiene preso por presun-to abuso sexual infantil, dio a conocer la vicefiscal de Investigación en Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Elizabeth Canales, quien evitó precisar el contenido de cada una de esas carpetas de investigación.

“Sí hay un antecedente, al parecer de dos carpetas previas que se está checando, porque están en archivo de concentración, es decir, son anteriores. Se está revisando para en su momento poder dar la información precisa y oportuna. Pero la que está abierta y actual sólo es una y es la continuación de la audiencia inicial de mañana (hoy viernes)”, dijo en rueda de prensa.

Pese a que evitó ahondar en el contenido, reconoció que en las dos denuncias se trata de una vícti-ma por cada carpeta de investigación, pero “necesitamos revisarlas para poder manifestar la información correspondiente”.

La indagatoria que realiza la vicefiscal incluye los motivos por los cuales ambas carpetas se encuentran en los archivos, en qué año fueron presentadas y por cuál delito se abrieron.

Este viernes, Omar B comparecerá a las 9 horas en el penal de Puente Grande ante el juez, en la audiencia de posible vinculación a proceso penal, tras permanecer en un área especial del reclusorio metropolitano desde el 4 de octubre, cuando fue detenido por policías investigadores.