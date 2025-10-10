Viernes 10 de octubre de 2025, p. a12
Guadalajara, Jal., Existen dos denuncias más en contra del ex futbolista Omar B anteriores a la que hoy lo mantiene preso por presun-to abuso sexual infantil, dio a conocer la vicefiscal de Investigación en Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Elizabeth Canales, quien evitó precisar el contenido de cada una de esas carpetas de investigación.
“Sí hay un antecedente, al parecer de dos carpetas previas que se está checando, porque están en archivo de concentración, es decir, son anteriores. Se está revisando para en su momento poder dar la información precisa y oportuna. Pero la que está abierta y actual sólo es una y es la continuación de la audiencia inicial de mañana (hoy viernes)”, dijo en rueda de prensa.
Pese a que evitó ahondar en el contenido, reconoció que en las dos denuncias se trata de una vícti-ma por cada carpeta de investigación, pero “necesitamos revisarlas para poder manifestar la información correspondiente”.
La indagatoria que realiza la vicefiscal incluye los motivos por los cuales ambas carpetas se encuentran en los archivos, en qué año fueron presentadas y por cuál delito se abrieron.
Este viernes, Omar B comparecerá a las 9 horas en el penal de Puente Grande ante el juez, en la audiencia de posible vinculación a proceso penal, tras permanecer en un área especial del reclusorio metropolitano desde el 4 de octubre, cuando fue detenido por policías investigadores.
Desde entonces se han desatado una serie de señalamientos tanto de la parte acusadora como del abogado del ex seleccionado nacional.
Fuentes cercanas a la investigación han señalado que desde 2019 y hasta hace unos meses, Omar B tuvo varios acercamientos y agresiones sexuales con la menor, con pruebas que incluyen decenas de capturas de pantalla con conversaciones entre el acusado y la menor, además de un video.
Juan José Soltero Meza, abogado de la menor, ha dicho a diversos medios que los tocamientos con-tra la presunta víctima comenza-ron en una reunión familiar y que esos ataques continuaron a lo largo de los años.
“Existen datos de prueba muy contundentes de abuso sexual infantil agravado, porque el hecho sucedió cuando tenía menos de 12 años y convivía de forma permanente en el mismo domicilio, lo que él aprovechaba en su condición de pareja de su madre para utilizar violencia sicológica y en algunos casos física contra ella”, afirmó Soltero.
Del otro lado, el defensor del ex futbolista, Leobardo Treviño, también ha declarado en diversos medios que en la imputación contra su cliente existen “recovecos” que le permitirán este viernes buscar alternativas legales, entre ellas la suspensión condicional o el procedimiento abreviado, para reducir la pena.