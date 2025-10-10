▲ La selección marroquí (arriba) dio la sorpresa en el Mundial Sub-20 al pasar el llamado “grupo de la muerte” con victorias sobre Brasil y España y sólo una derrota ante el Tricolor. Ahora deberá medirse con Estados Unidos (sobre estas líneas) en la siguiente ronda, luego de eliminar a Corea del Sur, mientras el país de las barras y las estrellas venció a Italia. Foto Ap

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. a12

La selección Sub-20 ha desperta-do la posibilidad de una nueva hazaña en Mundiales juveniles; sin embargo, Enrique Esqueda, quien fue parte del primer representativo tricolor en coronarse en la Copa del Mundo Sub-17 de 2005, indicó que lo trascendental serán las oportunidades a estos jugadores para que se consoliden profesionalmente y, sobre todo, los impulsen para salir a Europa y así elevar el nivel del futbol nacional.

“Nos seguimos quedando cortos (en cuanto a impulsar a los juveniles), no tenemos la visión deportiva. Talento sobra, pero me gustaría que hubiera más mexicanos jóvenes en el extranjero, que les den más oportunidad de salir respecto a los precios que les ponen”, señaló Esqueda, quien se consolidó con el América y Pachuca.

Las palabras de Esqueda también llegan cuando la brasileña Rafaela Pimienta, representante de Gilberto Mora, considerado la mayor promesa de esta selección Sub-20, ha reconocido el interés de varios clubes por el joven mexica-no de 16 años, aunque dijo que en caso de concretarse una transfe-rencia sería la más cara en la historia del futbol tricolor.

El debate

“Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora”, dijo Pimienta para la cadena TUDN en una declaración que ha despertado un debate respecto al valor del juvenil.

La selección con la cual Esqueda se coronó en el Mundial de Perú 2005 es considerada una generación dorada con jugadores que migraron a Europa, como Carlos Vela, Héctor Moreno y Efraín Juárez. Aunque también hubo futbolistas que vieron derrumbarse sus carreras por indisciplinas, tal fue el caso de Giovanni dos Santos, y por lesiones, César Villaluz.

Los jugadores que conquistaron el segundo título Mundial Sub-17 para México en 2011 tuvieron un recorrido muy distinto, con menos respaldo. De esa generación sólo Antonio Briseño tuvo un breve paso por Europa, mientras el resto poco a poco vio cómo su carrera fue perdiendo brillo.

Briseño se quejaba de las pocas oportunidades para los jóvenes en la Liga Mx en comparación con el apoyo a los extranjeros. Además, se hablaba de los altos precios para venderlos a Europa.