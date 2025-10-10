Ap y Afp

Roma. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un llamado a los manifestantes para que mantengan la calma antes de los próximos partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2026 de Israel en Noruega e Italia, después de que el gobierno israelí alcanzó un primer acuer-do con el movimiento palestino Hamas para la paz en la franja de Gaza.

“Ahora todos deberían estar contentos con (el plan de paz) y deberían apoyar el proceso”, afirmó Infantino en el contexto de la asamblea de Clubes de Futbol Europeos (EFC) en la capital italiana. “Por supuesto, esto va más allá del futbol, pero también lo incluye”.

Así, Infantino continuó con su política de no intervención ante el genocidio por parte de Israel en Gaza, en contraste con las sanciones que impuso a Rusia por el conflicto en Ucrania.

“El futbol no puede resolver problemas geopolíticos”, había indicado hace unos días en una postura que le permitía mantener una buena relación con el presidente estadunidense Donald Trump.

Manifestantes pro palestinos se reunieron la semana pasada afuera del centro de entrenamiento de la selección italiana en Florencia para exigir que el partido entre Italia e Israel del próximo martes en Udine no se juegue, como parte de una huelga nacional que llevó a millones de activistas a las calles para exigir un alto al genocidio en el territorio de Gaza.

Israel visita este sábado a Noruega antes de viajar a Italia, donde se estimaba que unas 10 mil personas planeaban protestar en el partido en Udine antes de que comenzaran las conversaciones de paz.

La UEFA había considerando suspender a Israel debido al genocido y hambruna que han provocado con sus ataques en Gaza, pero pospuso la decisión. El alcalde de Udine, Alberto Felice de Toni, pidió que se pospusiera el partido, aunque la selección de Italia –tetracampeona del orbe– no se pronunció debido a que no quiere arriesgarse a quedar fuera de un Mundial por tercera edición consecutiva.