Vence en extrainnings a los Filis
Viernes 10 de octubre de 2025, p. a11
Los Ángeles., Tras aprovechar un error fatal en extrainnings, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron ayer 2-1 a los Filis de Filadelfia y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con lo que dieron otro paso hacia el bicampeonato de las Grandes Ligas.
Un mal lanzamiento del cerrador Orion Kerkering en la undécima entrada resolvió un duelo de extrema igualdad dominado por los lanzadores.
El triunfo le dio la clasificación a los vigentes campeones por un global de 3-1 en esta Serie Divisional de la Liga Nacional.
Los Dodgers pugnarán ahora por un boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva ante el ganador de la eliminatoria entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto esperan por el vencedor del quinto y último partido de hoy entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit.
En el cuarto juego de la serie, que contó con un final dramático, los lanzadores abridores, Tyler Glasnow, para los Dodgers, y Cristopher Sánchez, para Filis, evitaron que se moviera el marcador hasta la sép-tima entrada.
Sin Glasnow, los Dodgers encajaron la primera carrera en un doble al jardín izquierdo de Nick Castellanos que permitió que el alemán Max Kepler pasara por la registradora.
En la parte baja de la séptima, los locales pusieron en serios problemas al dominicano Sánchez, quien fue retirado con dos corredores en circulación.
Su compatriota Jhoan Durán le dio un boleto intencional al japonés Shohei Ohtani y los Dodgers tenían las bases llenas cuando Mookie Betts tomó el bate.
Betts sacó también base por bolas y Justin Dean empató el marcador, pero fue el único botín que sacaron los Dodgers de esa favorable situación, ya que Durán ponchó después al también dominicano Teóscar Hernández.
El mánager Dave Roberts envió entonces al montículo al novato japonés Rori Sasaki, su solución mágica ante los problemas del bullpen de los Dodgers.
Del otro lado, entre Durán y Matt Strahm hicieron lo mismo ante los Dodgers para llevar el juego a extra- innings.
Con la tensión al máximo, el peruano Jesús Luzardo subió a la lomita para los Filis y ponchó en fila a los grandes bombarderos locales, Ohtani, Betts y Hernández, con nueve strikes en 11 lanzamientos.
Después de tres entradas casi perfectas, Sasaki fue relevado en la undécima por Alex Vesia, que permitió que Harper llegara a segunda base, pero salió ileso del lío.
Esta vez los Dodgers no dejaron pasar su oportunidad en la parte baja de la undécima. El sudcoreano Hyeseong Kim fue el primero de los peloteros locales que acabaron llenando todas las bases.
Luzardo fue relevado por Orion Kerkering, con Andy Pages al bate en el último out.
El cubano, quien estaba teniendo unos mediocres playoffs, sacó un rodado en dirección a Kerkering, a quien primero se le escapó la pelo-ta y después falló al enviarla desviada al receptor JT Realmuto mientras Kim anotaba la carrera ganadora en un Dodger Stadium que explotó de felicidad.