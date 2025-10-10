▲ Hyeseong Kim (centro) anota la carrera del triunfo para los Dodgers, aprovechando el tiro desviado del lanzador Orion Kerkering a home. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. a11

Los Ángeles., Tras aprovechar un error fatal en extrainnings, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron ayer 2-1 a los Filis de Filadelfia y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con lo que dieron otro paso hacia el bicampeonato de las Grandes Ligas.

Un mal lanzamiento del cerrador Orion Kerkering en la undécima entrada resolvió un duelo de extrema igualdad dominado por los lanzadores.

El triunfo le dio la clasificación a los vigentes campeones por un global de 3-1 en esta Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Dodgers pugnarán ahora por un boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva ante el ganador de la eliminatoria entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.

En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto esperan por el vencedor del quinto y último partido de hoy entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit.

En el cuarto juego de la serie, que contó con un final dramático, los lanzadores abridores, Tyler Glasnow, para los Dodgers, y Cristopher Sánchez, para Filis, evitaron que se moviera el marcador hasta la sép-tima entrada.

Sin Glasnow, los Dodgers encajaron la primera carrera en un doble al jardín izquierdo de Nick Castellanos que permitió que el alemán Max Kepler pasara por la registradora.

En la parte baja de la séptima, los locales pusieron en serios problemas al dominicano Sánchez, quien fue retirado con dos corredores en circulación.

Su compatriota Jhoan Durán le dio un boleto intencional al japonés Shohei Ohtani y los Dodgers tenían las bases llenas cuando Mookie Betts tomó el bate.