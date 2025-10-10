De La Redacción

Viernes 10 de octubre de 2025

El paratleta Jesús Eduardo Ponce Bueno, de la categoría Rookie +59 kilogramos, conquistó ayer la primera medalla para México en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting, que se lleva a cabo en El Cairo, Egipto, al levantar 95 kilos, con lo que se adjudicó la plata.

A su vez, la también tricolor Gabriela Guadalupe Sánchez Calderón, de la categoría Rookie +55, sumó otra presea de plata tras registrar 42 kilogramos en su mejor levantamiento.

Por otro lado, el seleccionado mexicano de patinaje artístico sobre hielo Donovan Carrillo, reciente ganador de la presea de bronce en el torneo Preolímpico de Pekín, con lo cual consiguió su boleto a los próximos Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026, se ubicó momentáneamente en el décimo lugar en su primera competencia de fogueo para dicha justa, el Trofeo Trialeti, que se realiza en Tiflis, Georgia.

En esta competencia, la cual forma parte de la Serie Challenger de Patinaje Artístico ISU 2025, el tricolor obtuvo 70.92 unidades en su programa corto.