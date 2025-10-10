Viernes 10 de octubre de 2025, p. a10
El paratleta Jesús Eduardo Ponce Bueno, de la categoría Rookie +59 kilogramos, conquistó ayer la primera medalla para México en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting, que se lleva a cabo en El Cairo, Egipto, al levantar 95 kilos, con lo que se adjudicó la plata.
A su vez, la también tricolor Gabriela Guadalupe Sánchez Calderón, de la categoría Rookie +55, sumó otra presea de plata tras registrar 42 kilogramos en su mejor levantamiento.
Por otro lado, el seleccionado mexicano de patinaje artístico sobre hielo Donovan Carrillo, reciente ganador de la presea de bronce en el torneo Preolímpico de Pekín, con lo cual consiguió su boleto a los próximos Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026, se ubicó momentáneamente en el décimo lugar en su primera competencia de fogueo para dicha justa, el Trofeo Trialeti, que se realiza en Tiflis, Georgia.
En esta competencia, la cual forma parte de la Serie Challenger de Patinaje Artístico ISU 2025, el tricolor obtuvo 70.92 unidades en su programa corto.
El originario de Zapopan, Jalisco, de 25 años de edad, recibió 34.77 puntos por sus elementos técnicos, y 36.15 por los componentes de su rutina; además, no tuvo deducciones.
El local Nika Egadze culminó en la primera posición, con 89.60 unidades, mientras el estadunidense Jason Brown y el estonio Aleksandr Selevko, terminaron segundo y tercero, respectivamente.
Carrillo completará su participación en el certamen este viernes en la prueba de rutina libre.
En tanto, la selección femenil mexicana de curling sigue en la pelea por el boleto a Milán-Corti-na 2026. Hasta el momento marcha en la sexta posición en el clasificatorio al Preolímpico en Escocia, donde está en busca de un lugar en el torneo final en Kelowna, Canadá, en diciembre.