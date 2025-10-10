▲ El mexicano construyó una ventaja de 40 segundos sobre su más cercano perseguidor en un recorrido de 179 kilómetros. Foto tomada de GranPiemonte

Viernes 10 de octubre de 2025, p. a10

Cada que Isaac del Toro sube al podio lo hace ver como algo rutinario, como si el desgaste físico fuera ajeno al ciclista de Ensenada , Baja California, y tanto sus rivales como el público ya supieran lo que va a ocurrir. Al menos, cuando su compañero en el UAE Team Emirates, Tadej Pogacar y otros tres monstruos de la disciplina, no están en la lista de salida.

Esta historia se escribió de nuevo ayer en la edición 109 de la carrera clásica Gran Piemonte, que se disputó entre las localidades italianas de Dogliani y Acqui Terme. Del Toro llegó a la meta con una calma pasmosa, volteó por cortesía hacia el fondo y se dio cuenta que nadie lo acechaba. Estaba solo después de 179 kilómetros. Levantó los brazos y con uno de sus dedos indicó que otra vez era el número uno, al lograr su victoria 15 de la temporada.

“Este año ha sido mejor de lo esperado, tanto para el equipo como para mí. Siempre te exiges, siempre quieres hacerlo mejor y mantenerte profesional. Pero ha sido increíble. No es algo normal, es realmente maravilloso”, declaró el mexicano, quien finalizó con un tiempo de 4 horas 8 minutos y 24 segundos, seguido del suizo Marc Hirschi (Tudor), y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).

Solamente Pogacar ha estado más veces en la cima del podio este año (19), pero el ganador del Tour de Francia y líder del ranking de la UCI con más del doble de puntos de su más cercano perseguidor, Jonas Vingegaard, es de otra galaxia. Del Toro es cuarto de la clasificación después de sus destacadas actuaciones: subcampeón en el Giro de Italia, campeón de la Milán-Torino, Vuelta a Burgos, la Clásica Terres de l’Ebre, Vuelta a Austria, entre otras.

A 18 kilómetros del final, el mexicano se despegó de los líderes con una brutal embestida que ninguno soportó. Del Toro aprovechó su potencia de piernas en las colinas para perderse entre el bosque y construir una ventaja de 40 segundos sobre Hirschi, que fue irremontable, para convertirse en el primer pedalista tricolor en la historia en ganar este clásico.