Viernes 10 de octubre de 2025, p. 5

Madrid. Las dos principales instituciones en España en la defensa y promoción del idioma son la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes, que a tan sólo una semana de que se inicie el Congreso Internacional de la Lengua (CILE) en Arequipa, Perú, han entrado en una guerra abierta y pública, con duras descalificaciones mutuas.

El origen del enfrentamiento fueron unas declaraciones del director del Instituto Cervantes, el poeta granadino Luis García Montero, quien lleva en el cargo desde 2018, tras ser nombrado por el actual Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez. En un desayuno informativo en Madrid, el escritor acusó al actual presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, de ser “un experto en llevar negocios para las empresas multimillonarias”. Lamentó que la RAE “está en manos de un catedrático de derecho administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias, y eso, personalmente, también crea distancias. Tenemos que colaborar e intentamos colaborar; para eso hay que respetar la independencia. Nadie tiene derecho a ser el centro y decir a los demás cómo tienen que hablar, sino a mantener la unidad dentro de respeto de cada cual a hablar el español”.

Sobre la fractura entre ambas instituciones agregó que hasta ahora había pasado desapercibida: “Tengo que reconocer que yo, como filólogo, estaba acostumbrado a hablar con Fernando Lázaro Carreter, con Víctor García de la Concha, con Darío Villanueva… grandes filólogos y grandes hombres de la cultura”.

La respuesta de la Real Academia se dio horas después –en parte porque algunos de sus integrantes ya están en Perú – a través de un comunicado en el que advierten que la RAE “delibera sobre las declaraciones efectuadas esta mañana por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ante los medios de comunicación. También asiste el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española. El pleno acordó por unanimidad manifestar su absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas en vísperas del comienzo del CILE”.