Daniel López Aguilar y Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 5

La obra del escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, mantiene un estrecho vínculo con el cine de su compatriota Béla Tarr, que dio lugar a algunas de las producciones más singulares del cine europeo de autor.

La primera gran obra conjunta fue Tango satánico (1994), basada en la novela homónima de 1985. La película, de más de siete horas, mantiene la estructura circular del libro con 12 capítulos que avanzan y retroceden, y muestra el estancamiento rural junto con la corrupción moral presentes en la narrativa de Krasznahorkai.

Tarr convirtió los extensos párrafos en planos secuencia de varios minutos; el barro, la lluvia y el silencio sustituyen las palabras, trasladando el universo literario a imágenes de gran fuerza visual.

Seis años después, Armonías de Werckmeister (2000) adaptó la novela Melancolía de la resistencia (1989).

Un pequeño pueblo húngaro se vio alterado por la llegada de un circo que traía una enorme ballena disecada y a un personaje llamado El Príncipe, cuya presencia desató el caos entre los habitantes. Filmada en blanco y negro, la cinta constituyó un estudio visual sobre el orden y la entropía, la pureza y la corrupción, con una quietud ritual que amplificó el carácter simbólico del relato.

En El hombre de Londres (2007), adaptación de una novela de Georges Simenon, Krasznahorkai escribió el guion junto a Tarr y aportó su tono filosófico característico.

Maloin, trabajador ferroviario, encuentra un maletín con dinero en medio de un asesinato del que es el único testigo.