Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 4

La música ha jugado desde siempre un lugar primordial en la vida del escritor húngaro László Krasznahorkai. Ha “improvisado”, incluso, en diferentes instrumentos. Reconocido “observador” del arte, más no “amante” de ello, según ha dicho, el novelista siempre está dispuesto a verter opiniones sobre temas relacionados con el arte sonoro. Por ejemplo, sobre su paisano, el compositor Gyorgy Kurtág (1926), nacido en Rumania, naturalizado húngaro en 1948.

En una larga entrevista realizada por el novelista español Mauro Javier Cárdenas, publicada en 2013 en la revista Music & Literature, Krasznahorkai se refiere a la primera ópera de Kurtág, Fin de partie, adaptación de la obra de teatro Endgame, de Samuel Beckett: “Kurtág había leído mi libro Y Seiobo descendió a la Tierra, y me llamó por teléfono de la nada. Tartamudeó: ‘Hola, soy Gyorgy, Gyorgy Kurtág’. ‘Oh, Gyorgy Kurtág’, dije, ‘cómo le va’. ‘Estoy bien, estoy bien’. ‘¿De qué se trata?’, pregunté’. ‘Oh, nada, nada, nosotros, nosotros, hace un momento, terminamos su libro’. ‘Cuál libro?’ ‘Se-se-oibo’. ‘Oh, Y Seiobo descendió a la Tierra. ¿Lo disfrutó’’. ‘Sí, en realidad, la razón de la llamada es porque queremos decirle que lo amamos’”.

Kurtág y Beckett

A raíz de esa conversación, Krasznahorkai visitó a Kurtág en el sur de Francia, donde se encontraba con su esposa, Marta: “Me mostró las primeras páginas de la ópera. Era muy complicada y espacial y basada en Endgame de Beckett, así que comenzamos a hablar del dramaturgo.

“Le conté de mi primera experiencia con los poemas de Beckett, de sus años tempranos, sus poemas tempranos. Tal vez había empleado esos poemas. (Kurtág) quería saber mi opinión acerca de Beckett, su relación con el lenguaje. Lo que le impresionaba más acerca de Beckett era el lenguaje. Le conté de la pelea de Beckett con el lenguaje, siempre, porque para mí, su relación con ello no era para nada eso, sino una pelea. Peleaba con el lenguaje porque odiaba las palabras no necesarias. Kurtág disfrutaba mucho ese puritanismo, su ascetismo, como un monje.”