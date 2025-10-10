Armando G. Tejeda

Viernes 10 de octubre de 2025

Madrid. La editorial Acantilado, que no sólo es referente por la exquisita publicación de sus libros, sino también por su lucidez para elegir a autores contemporáneos destinados a convertirse en clásicos de la literatura universal, celebró la elección del escritor húngaro László Krasznahorkai como el nuevo premio Nobel de Literatura.

“La desolación, el apocalipsis y el absurdo, que constituyen el telón de fondo de su mundo narrativo, no están reñidos en su obra con la búsqueda de la belleza o el amor a la naturaleza como reflejo de la divinidad”, explicaron desde este sello editorial, con sede en Barcelona y fundado hace 26 años por el visionario Jaume Vallcorba Plana, y actualmente dirigido por Sandra Ollo.

Muchos lectores en lengua española han descubierto a autores como Krasznahorkai gracias al sello Acantilado. Sólo con ver su tradicional carátula en rojo y blanco, ya es suficiente para confiar en que ese libro o ese autor es cuando menos interesante.

Así ocurrió con el nuevo Nobel de literatura, relegado por los grandes sellos editoriales europeos, pero identificado casi de inmediato por Acantilado como un escritor a publicar. Así lo han hecho hasta ahora con siete de sus novelas y una antología de cuentos: Melancolía de la resistencia (2001), Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río (2005), Guerra y guerra (2009), Ha llegado Isaías (2009), Y Seiobo descendió a la Tierra (2015), Tango satánico (2017), Relaciones misericordiosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).

Desde la editorial explicaron que “Krasznahorkai ha creado a lo largo de los años una obra literaria singularísima, y tal vez por ello se le ha comparado a menudo con la de otros autores únicos en su especie, como Kafka –su héroe literario–, Gógol, Beckett o Bernhard”.

Añaden que “aunque Krasznahorkai haya afirmado que escribir es para él algo tan enigmático como bailar en el infierno, a los lectores su misteriosa danza nos parece mágica una y otra vez”. Así que “estamos felices de haber puesto a disposición de los lectores en lengua castellana la obra, siempre lúcida y sorprendente, de este magnífico escritor y gran amigo”.