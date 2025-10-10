Fabiola Palapa Quijas y Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 2

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue reconocido ayer con el Premio Nobel de Literatura 2025 “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, informó la Academia Sueca. Es el tercer músico galardonado en nueve años, después de Bob Dylan y Kazuo Ishiguro.

Al preguntarle sobre su numen, respondió: “la amargura es la más profunda inspiración”. También dijo sentirse “muy, muy triste” por el estado actual del mundo, al cual describió como un periodo “muy sombrío”.

Para él, “sin imaginación, la vida sería completamente diferente. Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir a estos momentos difíciles que atraviesa el planeta”.

Cuando se anunció el galardón, estaba en el apartamento de un amigo enfermo en Fráncfort. “No lo esperaba para nada. Estoy muy contento y orgulloso, pues pertenecer a ese linaje que cuenta con tantos escritores y poetas excepcionales me da la fuerza para utilizar mi lengua, mi lengua materna, el húngaro”.

Sobre cómo celebraría el premio, dijo que cenaría con amigos en Fráncfort, con oporto y champaña.

La distinción llega a los 71 años para un autor que, en 2024, también recibió el Premio Formentor de las Letras, por la fuerza poética y filosófica de su lenguaje, capaz de sostener el pensamiento en una sola respiración.

Krasznahorkai mantiene una profunda conexión con la música. Según sus palabras, es lo que más le interesa y ha acompañado su vida desde la adolescencia.

Tocó el piano en una banda de jazz y se ganaba la vida con ello entre los 13 y 17 años. “El impacto fue muy grande, tanto el estudio como la práctica, y los instrumentos en sí. Todavía toco muchos, y el departamento más espacioso que tengo está lleno de ellos”, comentó.

Con esta consagración, se convierte en el segundo escritor húngaro en obtener el Nobel, después de Imre Kertész, en 2002, y se une a una lista que incluye a Ernest Hemingway, Toni Morrison y Kazuo Ishiguro.

El jurado destacó su “mirada artística completamente libre de ilusiones, que ve a través de la fragilidad del orden social, combinada con su inquebrantable fe en el poder del arte”, y lo describió como “un gran escritor épico de la tradición centroeuropea, que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, caracterizado por el absurdo y el exceso grotesco”.

Varias de sus obras, entre ellas Tango satánico y Melancolía de la resistencia, fueron llevadas al cine por Béla Tarr, con quien comparte una visión hipnótica y desoladora del mundo. La crítica estadunidense Susan Sontag lo llamó “el maestro del apocalipsis” tras leer su segunda novela.